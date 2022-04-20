В ГНСУ советуют сделать загранпаспорт украинцам, которые планируют выехать за границу 20 апреля, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Пропуск лиц через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами ГНСУ (Фото:Rashevskiy / Depositphotos)

Несмотря на то, что гражданам Украины продлена возможность пересекать границу по внутренним паспортам, в ГНСУ советуют по возможности оформить себе загранпаспорт.

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Об этом на брифинге рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«На данный момент гражданам Украины продлена возможность пересекать границу по паспортам граждан Украины, собственно это как внутренний паспорт. Такое решение было принято по гуманитарным обстоятельствам и по согласованию с пограничниками сопредельных стран, поскольку мы хорошо понимаем, что у наших граждан есть сложности быстро и оперативно оформить себе загранпаспорт, что дает право на пересечение границы в соответствии с постановлением правительства № 57», — сказал Демченко.

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Он отметил, что это касается всех украинцев, следующих из любых областей, для того чтобы пересечь государственную границу Украины.

«Отдельно напомню, что согласно правилам пересечения границы дети, в возрасте до 16 лет могут пересекать по паспортам граждан Украины или же по свидетельству о рождении», — сообщил он.

Также он обратил внимание граждан на то, что в отдельных случаях, во время пребывания уже за границей может возникнуть острая необходимость именно в загранпаспорте, что предусмотрено законодательством разных стран. Поэтому при возможности украинцам все же следует оформлять себе загранпаспорта, еще до выезда за границу.

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