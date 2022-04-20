В ГНСУ советуют сделать загранпаспорт украинцам, которые планируют выехать за границу
Пропуск лиц через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами ГНСУ (Фото:Rashevskiy / Depositphotos)
Несмотря на то, что гражданам Украины продлена возможность пересекать границу по внутренним паспортам, в ГНСУ советуют по возможности оформить себе загранпаспорт.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
«На данный момент гражданам Украины продлена возможность пересекать границу по паспортам граждан Украины, собственно это как внутренний паспорт. Такое решение было принято по гуманитарным обстоятельствам и по согласованию с пограничниками сопредельных стран, поскольку мы хорошо понимаем, что у наших граждан есть сложности быстро и оперативно оформить себе загранпаспорт, что дает право на пересечение границы в соответствии с постановлением правительства № 57», — сказал Демченко.
Он отметил, что это касается всех украинцев, следующих из любых областей, для того чтобы пересечь государственную границу Украины.
«Отдельно напомню, что согласно правилам пересечения границы дети, в возрасте до 16 лет могут пересекать по паспортам граждан Украины или же по свидетельству о рождении», — сообщил он.
Также он обратил внимание граждан на то, что в отдельных случаях, во время пребывания уже за границей может возникнуть острая необходимость именно в загранпаспорте, что предусмотрено законодательством разных стран. Поэтому при возможности украинцам все же следует оформлять себе загранпаспорта, еще до выезда за границу.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.