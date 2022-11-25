Исследовательница рассказала про несколько волн эмиграции украинцев за время войны 25 ноября, 16:00 Семья украинских беженцев, уехавших из Запорожья, в Берлине (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Марианна Ткалич, директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб, в интервью НВ перечислила волны эмиграции украинцев за время войны.

«Первая волна — это паника и неизвестность, то есть люди выезжали, пока не стабилизировался фронт», — сказала Ткалич в интервью НВ.

Она добавила, что из регионов, которые становятся непригодны для жизни из-за войны украинцы продолжают выезжать.

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«Взять к примеру Запорожье, где в самом начале было относительно тихо, а уже ближе к осени обстрелы участились. То же самое происходит и в Днепре, где сам город цел, а районные центры уничтожены. Какая-то часть этих людей перебирается в другие города, а какая-то целенаправленно едет за рубеж», — объяснила исследовательница.

Еще одна волна эмиграции, по ее словам, состоит из тех, кто релоцирует свой бизнес.

«Потому что с нынешними энергопроблемами IT-сектор и международные компании, которые ведут деятельность онлайн и которым нужен стабильный интернет, больше не могут находиться в Украине и обеспечить бесперебойность работы», — уточнила Ткалич.

Она подчеркнула, что есть целая волна мигрантов, которая выезжает за границу в связи с энергетическим кризисом.

«Многие делают это также потому, что есть идея о тяжелой зиме — эти люди забронировали за границей квартиры до марта чтобы „перезимовать“», — сказала исследовательница.

Также, по ее словам, появилась новая категория эмигрантов — «люди, которые в самом начале переехали в условную Польшу, потом вернулись в Украину, а после новой волны атак, начиная с 10 октября, опять засобирались в эвакуацию».

В отдельную категорию Ткалич выделяет и тех, кто эмигрирует ради детей.

«Таких много, они готовы страдать, чтобы обеспечить своим детям будущее», — отметила она.

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, количество украинцев, которые готовы эмигрировать в США и ЕС, уменьшилось в четыре раза по сравнению с 2020 годом.