Правительство разрешило выезд за границу студентам и курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям 1 сентября, 15:31 Государственная пограничная служба (Фото:ГПСУ)

Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу студентам и курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям. Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он уточнил, что эти студенты и курсанты смогут выехать за границу, если им нужна практическая летная подготовка в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах (воздушное пространство в Украине закрыто из-за войны).

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При этом отмечается, что пересечь границу смогут те студенты, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

Из-за военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если военно-врачебная комиссия признает их годными по состоянию здоровья к службе.

Военнообязанные и действительные военнослужащие не могут выезжать из Украины во время военного положения, за исключением случаев, предусмотренных законом.