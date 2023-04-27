Три основания. Кто из мужчин имеет право на выезд за границу на постоянное место жительства 27 апреля, 15:01 Мобилизация: кто из мужчин имеет право на выезд за границу на постоянное место жительства и что для этого нужно (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается военное положение, во время которого все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут уезжать за границу. Юристы объясняют, когда мужчины могут покидать Украину для постоянного проживания за границей, и что для этого нужно.

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 20 мая 2023 года. Мужчинам-гражданам Украины, в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным и женщинам-госслужащим ограничено право на выезд за пределы Украины, кроме случаев, когда мужчина или женщина не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

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В Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением КМУ от 27.01.1995 года № 57 предусмотрено, что лица, отбывающие на постоянное место жительства в другую страну и имеющие соответствующие документы, которые это доказывают, могут пересекать границу во время военного положения. Юристка Елизавета Мазур объяснила , кто может выехать на постоянное место жительства за границу во время действия военного положения.

Кто может выехать за границу на постоянное местожительство без ограничений

Беспрекословно выезжать на ПМЖ за границу во время военного положения могут следующие лица:

дети до 18 лет, сопровождаемые взрослыми лицами;

мужчины старше 60 лет;

женщины, не являющиеся военнослужащими или госслужащими;

военнообязанные мужчины, не подлежащие мобилизации.

Основания для выезда за границу на постоянное место жительства

Как сообщает адвокат, существует еще одна указанная законодательством процедура, предоставляющая право пересечения границы Украины мужчинами. Она предусматривает получение решения из Государственной миграционной службы о разрешении на пересечение государственной границы.

«То есть более простыми словами данная процедура означает проставление соответствующей отметки в паспортном документе о выезде на постоянное место жительства», ― подчеркнула она.

Основания для получения такого разрешения могут быть следующие:

наличие у лица вида на жительство в другой стране;

консульский учет за границей;

наличие гринкарты.

Выезд за границу на постоянное место жительства ― документы

Если лицо официально не оформит выезд за границу даже при наличии законных оснований, то такой выезд будет считаться незаконным. Поэтому необходимо получить документы, указанные в Разъяснении Государственной пограничной службы от 17.03. 2022 № 23-6855/0/6-22-Вых О порядке организации выезда за границу на период действия правового режима военного положения.

Для выезда за границу на постоянное место жительства необходимо:

оформить официальную процедуру выезда и получить соответствующие справки;

оформить снятие с учета в территориальном центре комплектования, получить справку;

получить отметки в паспортном документе относительно постоянного места жительства;

предоставить на границе подразделения пограничников отметку в паспортном документе «Постоянное проживание в «______________» / печать «Оформлен выезд на постоянное проживание», иметь о себе документы по снятию с военного учета в ТЦК.

Снятие с военного учета перед выездом за границу на постоянное место жительства

Снятие с военного учета должно быть подтверждено соответствующей справкой. Очень часто люди, желающие пересечь границу без этого документа, возникают помехи даже тогда, когда есть все основания для такой свободы передвижения.

Для получения отметки в паспорте по постоянному проживанию необходимо получить разрешение ТЦК, которое удостоверяется соответствующей справкой. Порядок действий в ТЦК должен быть следующим:

необходимо лично явиться в ТЦК, где вы стоите на военном учете и подать заявление о снятии с военного учета;

к заявлению приобщить разрешение на выезд вместе с документами, подтверждающими основания для оформления выезда (вид на постоянное место жительства или паспорт другого государства);

ТЦК после получения заявления и документов должен выдать справку, в которой указывает, что лицо было снято с военного учета по причине выезда на постоянное место жительства за границу, а также изъять военно-учетный документ.

Елизавета Мазур сообщает, что Государственной пограничной службой было предоставлено разъяснение по выбытию за границу мужчинами, имеющими вид на постоянное место жительства в другой стране, которое размещено на Правительственном портале.

«Выбывший человек потерял связь, не стоит на учете в том или ином военном комиссариате и не является военнообязанным, может спокойно пересечь границу. Если же человек фактически проживал за границей, но не оформил свое выбытие по официальной процедуре, не снялся с учета в военкомате, к сожалению, он не может выбыть из Украины», – говорится в сообщении.

Эксперт подчеркнула, что мужчины сейчас должны понимать следующее: если человек сменил место своего постоянного проживания и не стоит на учете ни в одном военкомате, то он не является военнообязанным. Следовательно, наличие этого факта дает право выезда из Украины во время действия военного положения.

Что делать, когда ТЦК отказывает в снятии с военного учета

Отказ работников ТЦК на снятие с военного учета и предоставление справки может быть связан с военным положением и объявлением общей мобилизации.

Во время визита в ТЦК могут вручить повестку об уточнении данных или прохождении военно-врачебной комиссии. Отказ объясняется ограничением выезда за границу для мужчин призывного возраста и ограничением конституционных прав граждан на перемещение.



При получении отказа в ТЦК и при наличии всех законных оснований и документов можно с квалифицированной юридической помощью обжаловать отказ и подать документы.