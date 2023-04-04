Эвакуация или путешествие. В МВД рассказали, какие документы нужны для выезда за границу на автомобиле 4 апреля, 08:39 Какие документы нужны для выезда за границу на автомобиле (Фото:Peter Fazekas/pexels)

Министерство внутренних дел предоставило перечень документов, которые необходимо иметь при пересечении границы на автомобиле.

Выезд за границу на автомобиле может быть хорошим способом эвакуироваться из Украины в более безопасные места. Однако прежде чем совершать подобную поездку, необходимо подробно проверить все требования и необходимые документы.

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При пересечении государственной границы на автомобиле вам необходимо иметь при себе следующие документы:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам; документ о регистрации транспортного средства ( технический паспорт), содержащий личную информацию на кириллице и на латинице; опознавательный знак Украины на авто (UA); государственный номерной знак на автомобиле. Если на вашем авто установлен индивидуальный номерной знак, он будет считаться действительным только на территории Украины. действительный договор международного страхования Зеленая карта ( Согласно статье 16 Закона Украины Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств). Оформить страховой полис онлайн можно по ссылке.

Если вы не являетесь владельцем авто, но собираетесь пересекать на нем границу, вам необходимо иметь при себе один из следующих документов:

доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу; временный регистрационный талон на право управления автомобилем; технический паспорт на автомобиль.