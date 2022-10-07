Во время военного положения. Когда разрешен выезд за границу мужчинам с инвалидностью и сопровождающим 7 октября, 07:31 Правила выезда за границу в Украину для инвалидов (Фото:Pixabay.com)

Во время войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть дома для выезда в безопасность. Инвалиды и их сопровождающие должны предоставить список документов для пересечения границы.

Категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определен частью первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Среди них указаны такие, как признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью.

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Поэтому, по закону, лица с инвалидностью ( независимо от группы) имеют право пересекать государственную границу на выезд из Украины при наличии одного из документов, подтверждающих инвалидность.

Документы для пересечения границы инвалидам

Необходимо показать один из указанных документов:

справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией ( форма первичной учетной документации № 157−1/о);

форма первичной учетной документации № 157−1/о); удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Однако во время военного положения для пересечения границы не подходят документы, изданные не в Украине.

Выезд мужчины, сопровождающего лицо с инвалидностью I, II, III группы

Раньше люди с инвалидностью и их сопроводители могли выехать за границу только один раз с момента введения военного положения. Как сообщает Министерство социальной политики, правительство отменило это правило, и теперь въезд и выезд возможен безлимитное количество раз.

Для выезда нужны документы, позволяющие сопровождать лиц. Среди них:

документы ( их нотариально удостоверенные копии), подтверждающие родственные связи, инвалидность — для мужа и жены;

их нотариально удостоверенные копии), подтверждающие родственные связи, инвалидность — для мужа и жены; документы ( их нотариально удостоверенные копии), подтверждающие родственные связи, инвалидность, а также документы, подтверждающие совместное проживание, их задекларированное или зарегистрированное место жительства ( нахождение) совпадает с задекларированным или зарегистрированным местожительством ( нахождение) их родителей или родителей жены ( мужа), или осуществление ухода за своими родителями или родителями жены ( супруга), что подтверждается актом установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены ( мужа), или документов ( удостоверения, справки) о получении компенсации ( помощи, надбавки) по уходу — для родителей или родителей жены;

их нотариально удостоверенные копии), подтверждающие родственные связи, инвалидность, а также документы, подтверждающие совместное проживание, их задекларированное или зарегистрированное место жительства нахождение) совпадает с задекларированным или зарегистрированным местожительством нахождение) их родителей или родителей жены мужа), или осуществление ухода за своими родителями или родителями жены супруга), что подтверждается актом установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены мужа), или документов удостоверения, справки) о получении компенсации помощи, надбавки) по уходу — для родителей или родителей жены; документы ( удостоверения, справки) о получении компенсации ( помощи, надбавки) на уход или документы, подтверждающие инвалидность, и акт установления факта осуществления ухода — для лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины;

удостоверения, справки) о получении компенсации помощи, надбавки) на уход или документы, подтверждающие инвалидность, и акт установления факта осуществления ухода — для лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины; свидетельство о рождении ребенка или документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью ( в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины « О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», в котором указано статус « ребенок с инвалидностью» или справка о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения исполнительным органом городского совета ― для родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет;

в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», в котором указано статус ребенок с инвалидностью» или справка о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения исполнительным органом городского совета ― для родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет; свидетельство о рождении и документы, подтверждающие инвалидность ( их нотариально удостоверенные копии) ― для родителей, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

их нотариально удостоверенные копии) ― для родителей, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы; документы, подтверждающие родственные связи ( их нотариально удостоверенные копии) ― для баб, дедов, совершеннолетних братьев, сестер, мачехи, отчима, сопровождающих детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации .

Кроме того, правительство увеличило до 7 рабочих дней срок, в который сопроводители должны обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания, чтобы людей с инвалидностью взяли на консульский учет.