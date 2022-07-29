В Госпогранслужбе назвали условие для выезда из Украины мужчин с двойным гражданством
Согласно законодательству двойное гражданство в Украине не допускается (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)
Мужчины с двойным гражданством могут выезжать из Украины после прекращения украинского гражданства, уточняет пресс-служба ГПСУ.
В Facebook ведомство подчеркивает, что согласно законодательству двойное гражданство в Украине не допускается. Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых — Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины.
Таким образом использовать паспорт гражданина другой страны для выезда из Украины на законных основаниях могут мужчины после потери украинского гражданства, подчеркивает Госпогранслужба.
В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение, во время которых военнообязанным гражданам запрещено выезжать за пределы государства.
На период действия военного положения мужчинам — гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы страны.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.