Важные нюансы. Почему многодетным родителям, студентам и опекунам могут отказать в выезде за границу 4 августа, 18:20 Что нужно знать мужчинам, во время выезда за границу (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Во время военного положения в Украине выезд за границу мужчинам 18−60 лет запрещен, за исключением определенных категорий. Впрочем, даже у тех мужчин, у которых есть разрешение на пересечение границы, могут возникнуть проблемы, если не подготовить определенные документы.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Может ли уехать из Украины отец, имеющий трое детей от разных браков?

Да, может, но право выезда имеет только тот отец, который содержит всех троих (или больше) детей. В противном случае факт отцовства права на выезд за границу во время войны не дает. Для пересечения границы необходимо иметь документы, подтверждающие право мужчины уехать: решение суда о содержании, свидетельство о рождении и т. д.

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«Еще есть человеческий фактор пограничника: выезжаешь с документами, однако без детей могут и не пропустить доказано», — отметил правозащитник.

Какие документы для выезда за границу нужны мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка/детей

Для выезда необходимо установление места жительства ребенка с отцом — это может быть решение суда, органа опеки и попечительства, свидетельство о смерти матери ребенка или решение о лишении его родительских прав. Также отец-одиночка теряет право на пересечение границы во время войны, если он женился второй раз и у ребенка есть мачеха, которая может заниматься уходом за ней.

Справка для лиц, беспокоящихся о лицах, нуждающихся в постоянном уходе

Если человек, которому необходимо пересечь границу, занимается человеком, нуждающимся в постоянном уходе, то уезжать из страны они могут только вместе. Также важный нюанс состоит в том, что пограничникам необходимо показать вывод МСЭК или ЛКК, что человек нуждается в постоянном уходе. Адвокат объяснил, что существуют преценденты, когда мужчинам отказывали в выезде, даже когда они пытались пересечь границу вместе с «лежащим» человеком.

Без какого-либо документа, студентов не выпустят на обучение за границу

Студентам, которые едут на обучение в зарубежные ЗВО, необходимо показать пограничникам справку по военкомату об отсрочке на шесть месяцев. Ее можно получить после установления на учет, прохождения медкомиссии и предоставления документов, подтверждающих право на отсрочку.

Напомним, ранее НВ рассказывал, кто из мужчин может уехать за границу в отпуск во время войны и какие документы для этого нужны.

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