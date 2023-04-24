Касается военнообязанных. Выезд мужчин из Украины и повестки за границей — изменилось ли что-то в мае 2023 года 24 апреля, 15:45 Выезд мужчин за границу: Кто имеет право пересекать границу и выдают ли повестки за границей (Фото:ЛБ)

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, однако есть исключения. Рассказываем, кому разрешен выезд из Украины и вручают ли мужчинам повестки за границей.

Во время военного положения в Украине военнообязанными числятся все мужчины от 18 до 60 лет. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу во время военного положения. Однако в статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации и Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины предусмотрены исключения из этого правила.

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В начале 2023 года были внесены изменения в Правила, которыми государство урегулировало правила выезда за границу госслужащих.

Кто имеет право на выезд за границу

По правилам, право на выезд за границу во время военного положения имеют мужчины таких категорий:

Мужчины до 18 лет и после 60 лет;

Мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;

Мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

Мужчины от 18 до 60 лет, имеющие право на выезд за границу по семейному положению;

Мужчины от 18 до 60 лет, которые могут уезжать из Украины по профессии.

В Правилах пересечения государственной границы определены основания для выезда и документы, которые необходимо представить пограничным отрядам при пересечении границы Украины. Однако даже если лицо собрало все необходимые документы и имеет право на выезд, окончательное решение принимается конкретным отрядом Госпогранслужбы прямо на границе.

Право на выезд из Украины у мужчин на следующих основаниях:

По состоянию здоровья

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК;

По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

при наличии троих и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Муж:

если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

Госслужащие и госслужащие

При наличии соответствующих документов в командировку:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии; председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей ) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

По профессии

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

Военный учет и повестки за границей

Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, закрепленный Постановлением КМУ № 1487, предусматривает, что военнообязанные, резервисты и призывники должны стоять на военном учете в дипломатических учреждениях Украины за рубежом. В случае выезда за границу, в течение семи дней такой человек должен прийти в дипучреждение и стать на военный учет. Военный учет и консульский учет – не одно и то же, и регулируется разными нормативными актами.

Дипломатические учреждения Украины за границей обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов и отчитываться перед соответствующими органами в Украине.

В дипломатических учреждениях Украины должны сообщать мужчинам о призыве или мобилизации в Украине и способствовать возвращению мужчин на территорию Украины, однако, ни один нормативный акт не предусматривает, чтобы дипучреждения Украины за рубежом выдавали повестки мужчинам.

В частности, юрист Владислав Юрчак объяснил 24 канала, что для того, чтобы они издавали повестки, необходимо внести изменения в законодательство Украины.

«Без предоставления полномочий консульским учреждениям вручать повестки и осуществлять рассмотрение дел об админправонарушениях указанные новеллы никоим образом не повлияют на тех, кто находится за границей. Новым Порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине», ― отметил он.