Касается военнообязанных. Выезд мужчин из Украины и повестки за границей — изменилось ли что-то в мае 2023 года
Выезд мужчин за границу: Кто имеет право пересекать границу и выдают ли повестки за границей (Фото:ЛБ)
С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, однако есть исключения. Рассказываем, кому разрешен выезд из Украины и вручают ли мужчинам повестки за границей.
Во время военного положения в Украине военнообязанными числятся все мужчины от 18 до 60 лет. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу во время военного положения. Однако в статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации и Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины предусмотрены исключения из этого правила.
В начале 2023 года были внесены изменения в Правила, которыми государство урегулировало правила выезда за границу госслужащих.
Кто имеет право на выезд за границу
По правилам, право на выезд за границу во время военного положения имеют мужчины таких категорий:
- Мужчины до 18 лет и после 60 лет;
- Мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;
- Мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
- Мужчины от 18 до 60 лет, имеющие право на выезд за границу по семейному положению;
- Мужчины от 18 до 60 лет, которые могут уезжать из Украины по профессии.
В Правилах пересечения государственной границы определены основания для выезда и документы, которые необходимо представить пограничным отрядам при пересечении границы Украины. Однако даже если лицо собрало все необходимые документы и имеет право на выезд, окончательное решение принимается конкретным отрядом Госпогранслужбы прямо на границе.
Право на выезд из Украины у мужчин на следующих основаниях:
По состоянию здоровья
- лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
- лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;
- лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;
- лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК;
По семейному положению
Отец, опекун или усыновитель:
- при наличии троих и более несовершеннолетних детей;
- при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;
- одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;
- опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;
- при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.
Муж:
- если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;
- если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.
Госслужащие и госслужащие
При наличии соответствующих документов в командировку:
- члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
- Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
- Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;
- государственные секретари министерств;
- Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;
- руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
- Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
- Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
- Председатель и члены Счетной палаты;
- Председатель и члены Центральной избирательной комиссии; председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
- народные депутаты Украины;
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
- Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;
- Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
- председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
- судьи Конституционного суда Украины;
- судьи;
- прокуроры;
- руководители других государственных органов и их заместители;
- депутаты местных советов;
- руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
- руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей ) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.
По профессии
- работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
- члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
- деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал в командировку или на обучение;
- водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
Военный учет и повестки за границей
Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, закрепленный Постановлением КМУ № 1487, предусматривает, что военнообязанные, резервисты и призывники должны стоять на военном учете в дипломатических учреждениях Украины за рубежом. В случае выезда за границу, в течение семи дней такой человек должен прийти в дипучреждение и стать на военный учет. Военный учет и консульский учет – не одно и то же, и регулируется разными нормативными актами.
Дипломатические учреждения Украины за границей обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов и отчитываться перед соответствующими органами в Украине.
В дипломатических учреждениях Украины должны сообщать мужчинам о призыве или мобилизации в Украине и способствовать возвращению мужчин на территорию Украины, однако, ни один нормативный акт не предусматривает, чтобы дипучреждения Украины за рубежом выдавали повестки мужчинам.
В частности, юрист Владислав Юрчак объяснил 24 канала, что для того, чтобы они издавали повестки, необходимо внести изменения в законодательство Украины.
«Без предоставления полномочий консульским учреждениям вручать повестки и осуществлять рассмотрение дел об админправонарушениях указанные новеллы никоим образом не повлияют на тех, кто находится за границей. Новым Порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине», ― отметил он.