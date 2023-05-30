Во время военного положения. Разрешен ли выезд за границу мужчинам 17 и 16 лет во время мобилизации 30 мая, 17:10 Всеобщая мобилизация: есть ли ограничения на выезд за границу мужчин 17 лет в Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут выехать за границу. Рассказываем, действительно ли мужчинам запрещено выезжать за границу с 17 лет.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 18 августа 2023 года. Во время правового режима военного положения военнообязанным мужчинам запрещено выезжать из Украины.

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Однако, по законам Украины, на воинский учет становятся и в 17 лет. Однако, это не является основанием для запрета выезда из страны. В Госпогранслужбе опровергли слухи о запрете.

«На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются! ГПСУ при оформлении граждан руководствуется требованиями постановления Кабмина № 57», — резюмировали в Госпогранслужбе.

По Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, ограничения на выезд из Украины имеют только военнообязанные лица — мужчины и женщины военнослужащие а также госслужащие.

Дети до 18 лет пересекают границу Украины с родителями без ограничений.

Путаница с запретом на выезд 17-летних юношей, вероятно, могла возникнуть из-за того, что в Украине с 5 января 2023 года начал действовать новый Порядок организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных.

Статья 21 предусматривает, что призывники должны стать на воинский учет в 16 лет в течение года, в котором исполняется 17 лет. Это положение не противоречит предыдущим правилам, в которых было указано, что воинский учет начинается с 17 лет. Уточнение касается того факта, что на этот учет становятся до достижения 17 — в год, когда подросток достигает этого возраста.

Таким образом выделено время для сбора документов и представления их в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства. Украинцы четко будут знать о временных ограничениях по воинскому учету.

Запрет на выезд за границу мужчинам от 15 до 18 лет

До этого в Сети распространили ложный «документ» о якобы запрете в Украине пересечения границы мужчинам от 15 до 18 лет, которые еще не стоят на учете призывников. Эти слухи также были опровергнуты Госпогранслужбой.

«Ограничения по выезду за границу во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18−60 лет, впрочем и для этой категории лиц предусмотрен широкий перечень исключений», — подчеркнули в ведомстве.

Выезд за границу — кто не может покидать Украину

Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если военно-врачебная комиссия признает их годными по состоянию здоровья к службе. Военнообязанные и действительные военнослужащие не могут выезжать из Украины во время военного положения, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Правила определяют категории граждан, которые имеют право на выезд за границу во время войны, а на официальном сайте Государственной пограничной службы есть инструкция для некоторых категорий граждан, какие документы им нужны для выезда за границу.

Из-за злоупотреблений выезд за границу также запрещен госслужащим и госслужащим — назначенным чиновникам и избранным, а также судьям, прокурорам и их помощникам кроме как в командировку, подтвержденную по закону.

Также запрет более жесткий для культурных деятелей — они должны предоставлять четкую информацию о концерте, спланированном в поддержку Украины и отчитываться о результатах после возвращения в Украину.

Запреты касаются также женщин — если они военнослужащие.