Предусмотрено законом. Кто из мужчин может выехать за границу с 1 июля и кому надо подтверждение права в ТЦК 29 июня, 16:10 Мобилизация: выезд за границу мужчин — кто может получить разрешение и кому надо обращаться в ТЦК (Фото:facebook.com/zahidnuy.kordon)

Во время военного положения в Украине все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут выезжать из страны. Рассказываем, к кому применяются исключения, закрепленные законодательством, разрешающие выезд.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлено до 18 августа 2023 года, поэтому продолжает действовать режим запрета на выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет. Решение о выезде за границу в отношении мужчин от 18 до 60 лет принимают на месте представители Госпогранслужбы, однако Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением КМУ № 57 определяет список категорий военнообязанных мужчин, которым разрешено покидать Украину во время военного положения.

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Важно знать, что не все мужчины, которые имеют право на отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, имеют право на выезд за границу. В частности, важный пример — выезд студентов за границу. С лета 2022 года в Украине запретили выезд за границу студентам, которые поступили в учебные заведения за рубежом, в то же время, студенты, аспиранты и докторанты в Украине получают отсрочку от мобилизации.

Выезд за границу мужчинам — кому разрешен с 1 июля

Во время военного положения некоторым мужчинам разрешен выезд за границу без дополнительных документов — это лицам до 18 и после 60 лет и мужчинам от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за границей и имеют об этом соответствующие отметки в паспорте. Выезд за границу таких мужчин происходит без дополнительных документов и проверок.

За границу могут выезжать мужчины таких шести категорий, которые предусмотрены законодательством:

исключенные с воинского учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по профессии;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию РФ;

мужчины и женщины госслужащие;

На официальном сайте Государственной пограничной службы перечислены отдельные случаи и указаны документы, которые необходимо подготовить для выезда за границу таким мужчинам.

Выезд за границу мужчин — что меняется с 1 июля

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил во время марафона, что не всем мужчинам надо обращаться в ТЦК для получения специальных подтверждающих документов на выезд. В частности, надо только непригодным к военной службе по состоянию здоровья лицам, которых исключают из учета — они получают соответствующие документы в территориальных центрах комплектования.

«Единственные, кого касаются подтверждающие документы с ТЦК — это непригодные лица, которые исключены с воинского учета и которые имеют право пересечь границу», — сказал он и пояснил, что если мужчины пересекают границу по семейным обстоятельствам — проверяют эти обстоятельства, если по инвалидности — проверяют документы, подтверждающие инвалидность.

Однако народный депутат Сергей Козырь объяснил, что существует проблема с выездом за границу. Начиная с 24 февраля 2022 года до 25 апреля 2023 года было 192 тыс. 455 записей о выездах за границу. При этом, по состоянию на 25 апреля не вернулись 18 тыс. 910 человек.

Инструментом для незаконного выезда за границу является система Шлях, поэтому Госпогранслужба официально объявила, что усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему Шлях.

Лицам, которые пытаются выехать по системе Шлях отказывают в выезде, проводятся проверки, отбираются разрешения и начинаются расследования. Пограничники отметили, что больше всего нарушений у небольших ФЛП, которые за 3−7 тыс. долларов могут вывозить отдельных лиц за границу.

Кто сейчас может выехать за границу из мужчин:

Госслужащие

При наличии соответствующих документов, в командировку:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного Суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций ( долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций ( долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

По профессии

работники учреждения ухода, состоящие на воинском учете, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал — в командировку или на обучение;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

Для помощи ВСУ

водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

По состоянию здоровья

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания;

лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, которые позволяют выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены с воинского учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы с ТЦК, которые доказывают это;

По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

при наличии трех и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет; опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Мужчина:

если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и человек обеспечивает и заботится об этом члене семьи, что подтверждается документами;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.