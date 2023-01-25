Выезд из Украины во время войны. Могут ли исключенные из военного учета мужчины пересекать границу 25 января, 13:15 Выезд за границу 2023 — когда исключение из учета позволяет пересекать границу (Фото:МВД Украины / Facebook)

В Украине с 24 февраля продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны.

В законах Украины указаны мужчины, которые не могут быть мобилизованы или должны быть исключены из военного учета. Однако, как объясняют в Государственной пограничной службе, исключение из военного учета, это не всегда приравнивается к разрешению выезжать за границу.

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Исключение из военного учета – кому разрешен выезд за границу

В частности, по содержанию п. 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определено частью 1 статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и мобилизации.

лица с инвалидностью I, II, III группы при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

Кроме того, выезд разрешен, исходя из положений п. 2-6 Правил ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации в отношении лица, снятого с военного учета на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

Исключаются с военной службы также мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе. Поэтому, исключенные из военного учета через возраст, достигшие 60 лет, также имеют право на выезд во время военного положения.

Кто не имеет права уезжать из Украины

Есть несколько категорий мужчин, которые могут быть сняты с военного учета, однако не имеют права на выезд из Украины:

Мужчины, имеющие документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью «снятой с военного учета» не будут выпускаться из Украины.

«Данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время по состоянию здоровья, поэтому рекомендуем обратиться в ТЦК и СП», ― комментируют в Госпогранслужбе;

Признанные ВЛК ограниченно пригодными в военное время – не могут пересекать границу.

Какие документы подтверждают исключение из учета

В Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины указаны все необходимые документы, которые должны быть у лица при пересечении границы. Снятие с военного учета подтверждают:

военно-учетные документы с отметкой Исключен из военного учета;

решение ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.