Во время всеобщей мобилизации в Украине. Кого из мужчин с инвалидностью не выпустят за границу 18 января, 13:17 Выезд за границу мужчин во время войны — когда лица с инвалидностью не могут пересечь границу (Фото:facebook.com/DPSUkraine)

Мужчины с инвалидностью I, II и III групп не призываются во время мобилизации и имеют право выезжать за границу во время военного положения. Однако в некоторых случаях Госпогранслужба может не выпустить таких мужчин за границу.

Лица с инвалидностью имеют право на выезд из Украины во время войны, однако в Украине есть четкие документы, которые необходимо продемонстрировать на границе. Государственная пограничная служба объяснила, в каких случаях мужчинам с инвалидностью могут отказать в выезде за границу.

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Когда выезд за границу мужчинам с инвалидностью не разрешен

Так, лиц с инвалидностью не выпустят за границу Украины, если документы, подтверждающие инвалидность, были получены за границей.

Также мужчины с инвалидностью не могут уехать, если продемонстрируют документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. ( ТЦК) с отметкой/записью « снят с военного учета».

ТЦК) с отметкой/записью снят с военного учета». Кроме того, правительство исключило из Правил о выезде за границу справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией, форма первичной учетной документации № 157-1/о, по которой раньше можно было пересечь границу мужчинам с инвалидностью.



«Данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время по состоянию здоровья, а потому рекомендуем обратиться в ТЦК», - говорят в ведомстве.

Выезд за границу мужчин с инвалидностью ― документы

Выехать за границу лица с инвалидностью могут предъявив один из следующих документов:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи которых указана группа и причина инвалидности в соответствии с законами Украины;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

В законе о мобилизационной подготовке и мобилизации указано , что лица с инвалидностью I, II и III групп не мобилизуются.

Однако мужчины, имеющие ІІІ группу инвалидности, могут мобилизоваться на военную службу по собственному желанию для службы по месту жительства.

Если такие лица становятся военнослужащими, они не подлежат выезду за границу на общих основаниях выезда подлежащих мобилизации мужчин.