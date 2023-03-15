Отчеты и строгие сроки. Кому и как изменят правила выезда мужчин за границу в 2023 году 15 марта, 13:47 Возможно ли пересечь государственную границу Украины, пользуясь применением Действие (Фото:IvanSemenovich/depositphotos)

В Украине проходит всеобщая мобилизация и установлено военное положение. Всем военнообязанным выдают повестки в территориальные центры комплектования. Рассказываем, какие изменения хотят внести в правила выезда мужчин за границу для борьбы с уклонением.

Украинский стендап-комик Андрей Щегель рассказал, как нашел способ уехать из Украины и уклониться от мобилизации, что вызвало значительную реакцию украинцев на такое отношение во время войны. В результате правительство Украины меняет правила выезда за границу мужчин, и это коснулось художников, артистов, а также журналистов. После этого участники Евровидения 2023 года Tvorchi сообщили, что из-за новых правил под угрозой их участие в промо песенном конкурсе.

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Как сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко, пока правила меняли не кардинально, и для мужчин был добавлен один документ, который нужно предъявлять для разрешения на выезд.

«Правила дополнились только тем, что мы просим предоставлять согласно законодательству данные о военном учете мужчин, которые хотят уехать: либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного. Ведение этих документов – обязанность физического лица», ― сказала она.

Для правительства это лишь дополнительные гарантии того, что человек осознает ответственность за военный учет, что он сознательно просит предоставить ему возможность уехать на время для участия в художественном мероприятии, но он вернется для выполнения своего долга перед страной.

Разрешение на выезд за границу от Министерства культуры

Замминистра МКИП подчеркнула, что министерство выдает «письмо содействия» тому или иному артисту или группе для временного выезда за границу, однако он не гарантирует выезда.

«Когда некоторые воспользовались этим во избежание призыва в ряды ВСУ, было решено добавить документы о военном учете мужчин в перечень тех, что требуют наши работники, чтобы дальше принимать взвешенное решение по содействию выезду», ― отметила она.

Таким образом, министерство информирует лиц, планирующих выехать за границу, о перечне всех необходимых справок для получения разрешения на выезд в письме-разъяснении.

Новые изменения в правила выезда за границу

Глава Минкультуры Александр Ткаченко во время телемарафона добавил информацию о предстоящем нововведении для артистов, журналистов и художников о выезде за границу во время военного положения.

«Мы подготовили изменения к порядку выезда артистов, художников, журналистов, где два или три ключевых момента», - рассказал министр.

Вносятся следующие изменения:

артисты и журналисты должны подать подтверждение от своих организаций, что в этих организациях ведется военный учет;

необходимо предоставить контракты относительно того для чего они, собственно, выезжают и цель – будь то продвижение украинской культуры или сбор средств;

артисты и журналисты должны предоставлять отчеты о том, что они сделали;

выезд могут разрешить всего на 60 дней.

Кто не имеет права выезда за границу во время военного положения

Во время введения военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы на общие мобилизации, если пригодны по состоянию здоровья к службе. Военнообязанные и действительные военнослужащие не могут выезжать из Украины во время военного положения, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Правила пересечения государственной границы гражданами Украины устанавливают категории граждан Украины, имеющих право на выезд за границу во время войны, а на официальном сайте Государственной пограничной службы есть комментарии по отдельным случаям для выезда за границу граждан Украины.

Выезд за границу также запрещен госслужащим – назначенным чиновникам и избранным, а также судьям, прокурорам и их помощникам.

Запреты касаются также женщин – если они военнослужащие, военнообязанные или госслужащие.