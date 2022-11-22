Продлили срок. Кому из мужчин 18−60 лет позволили дольше находиться за границей во время военного положения 22 ноября, 19:46 В Украине изменились правила выезда мужчин 18−60 лет за границу — подробности (Фото:Государственная пограничная служба Украины \ facebook)

Правительство изменило срок, в течение которого некоторые категории мужчин-украинцы 18−60 лет, имеющие право выезжать из Украины во время военного положения, могут находиться за границей.

Изменения в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины утвердило постановление Кабинета Министров Украины № 1285. Они касаются увеличения сроков пребывания за границей водителей.

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« Внесены изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Увеличен непрерывный срок пребывания водителей транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом», — сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В соответствии с новыми правилами они могут непрерывно находиться за границей не более 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы. Ранее этот срок составлял 45 дней.

Информация о водителях вносится в соответствующую информационную систему, администратором которой является Укртрансбезопасность, на основании заявки лицензиата. Если лицо превышает сроки разрешенного пребывания за границей, Укртрансбезопасность может прекратить доступ соответствующего лицензиата к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца.

Напомним, ранее НВ рассказывал, смогут ли военнослужащие покинуть Украину во время войны.