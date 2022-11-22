Продлили срок. Кому из мужчин 18−60 лет позволили дольше находиться за границей во время военного положения
В Украине изменились правила выезда мужчин 18−60 лет за границу — подробности (Фото:Государственная пограничная служба Украины \ facebook)
Правительство изменило срок, в течение которого некоторые категории мужчин-украинцы 18−60 лет, имеющие право выезжать из Украины во время военного положения, могут находиться за границей.
Изменения в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины утвердило постановление Кабинета Министров Украины № 1285. Они касаются увеличения сроков пребывания за границей водителей.
« Внесены изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Увеличен непрерывный срок пребывания водителей транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом», — сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В соответствии с новыми правилами они могут непрерывно находиться за границей не более 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы. Ранее этот срок составлял 45 дней.
Информация о водителях вносится в соответствующую информационную систему, администратором которой является Укртрансбезопасность, на основании заявки лицензиата. Если лицо превышает сроки разрешенного пребывания за границей, Укртрансбезопасность может прекратить доступ соответствующего лицензиата к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца.
Напомним, ранее НВ рассказывал, смогут ли военнослужащие покинуть Украину во время войны.
- Выезд ребенка за границу во время войны. Нужно ли ребенку разрешение от второго родителя во время войны
- Запреты на выезд рассмотрены в судах. Могут ли студенты иностранных ВУЗов выезжать за границу на учебу во время войны — что изменилось
- Справка не принимается. Изменился список документов для выезда за границу мужчинам с инвалидностью