Во время военного положения. Какую категорию мужчин могут возвращать в Украину из-за выезда за границу 8 мая, 12:32 Мобилизация в Украине: можно ли возвращать мужчин от 18 до 60 лет после выезда за границу (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года, однако некоторые мужчины начали выезжать из Украины до полномасштабного вторжения России. В Госпогранслужбе объяснили, кого из мужчин будут возвращать в Украину.

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 18 августа 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными. Также во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину. Постановление КМУ №57 предусматривает перечень категорий мужчин от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу во время войны.

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Как пояснил в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, мужчин-военнообязанных, незаконно пытающихся пересечь границу во время военного положения, будут возвращать в Украину.

Он пояснил, что у военнообязанных мужчин, пересекших границу с нарушением закона, нет оснований для получения статуса беженца за границей, и страны ЕС сотрудничают с Украиной для возвращения таких мужчин обратно.

«Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для получения такого статуса у них нет», — объясняет пограничник.

Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов закреплен Постановлением КМУ № 1487 предусматривает, что мужчины от 18 до 60 лет становятся на военный учет в дипломатических учреждениях Украины за рубежом.

Дипломатические учреждения собирают, хранят и передают в Украине учетные данные мужчин, а также должны способствовать их возвращению в случае объявления призыва в Украине.

Как сообщает военный адвокат Ярослав Жукровский, информация о том, что мужчин собирают в автобусы и отправляют в Украину — дезинформация.

«Прежде всего — [дипучреждения] информируют граждан, которые стали на консульский учет и достигли призывного возраста, о начале очередного призыва. Второе – способствуют возвращению военнообязанных на родину. Больше дискуссий здесь вызывает слово "способствовать". Слухи, что украинцев за границей будут упаковывать в автобус и принудительно везти в Украину, не соответствуют действительности. Но что именно означает "содействие возврату" - украинское законодательство не объясняет», — объясняет он.

Юрист также отметил, что не стоит путать военный учет в дипучреждениях с прохождением военно-врачебных комиссий или с мобилизацией, ведь это фиксация гражданина в военно-учетных документах консульств, которые затем передаются в территориальные центры комплектования в Украину.

Могут ли выдавать повестки за границей или депортировать мужчин

Постановлением КМУ № 1487 не предусмотрена такая обязанность, как выдача повесток военнообязанным мужчинам, поэтому их никто не вручает и не будет вручать, а слухи о возможных случаях — дезинформация врага.

«Зарубежные представительства не могут вручать повестки по украинскому законодательству. Ведь повестка — это документ, по которому человека приглашают в ТЦК для уточнения военных учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии», ― подчеркнул юрист.

Депортация в Украину военнообязанных мужчин не имеет правовых оснований и украинские дипломатические учреждения не могут этого делать.

«Военный учет в зарубежных дипломатических учреждениях – это, скорее, декларативный механизм выяснения данных граждан Украины. Игнорирование этой нормы не является основанием для депортации. Правовых оснований у дипломатических учреждений на это нет», ― отметил Ярослав Жукровский