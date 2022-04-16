Выезд за границу. Какие действуют правила и ограничения во время военного положения 16 апреля, 08:16 Цей матеріал також доступний українською Действуют правила пересечения границы Украины и ограничения выезда во время военного положения (Фото:Wlad_Mus / Depositphotos)

Во время военного положения в Украине действуют правила пересечения границы и ограничения выезда за пределы страны.

Кто может выхать за границу

Во время действия военного положения пересекать государственную границу Украины разрешено:

детям;

женщинам;

мужчинам в возрасте от 60 лет.

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Какие документы нужно иметь для выезда за границу

Для пересечения границы необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт гражданина Украины в форме книжки или карты, содержащей бесконтактный электронный носитель ( ID-карта);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

свидетельство о рождении ребенка ( при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документы, содержащие сведения о лице, на основании которых Государственная пограничная служба Украины позволит пересечение государственной границы.

Кому запрещено пересекать границу Украины

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет ограничены в праве выезда за границу.

За исключением:

лиц, имеющих удостоверение об отсрочке от призыва и уведомления о зачислении на специальный военный учет;

лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно выводу военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службы по состоянию здоровья сроком до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

лиц, на иждивении которых находятся 3 и более несовершеннолетних детей ( при предъявлении свидетельств о рождении детей, справки о составе семьи, удостоверение многодетной семьи и т. п. ),

лиц, самостоятельно воспитывающих ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет ( при предъявлении свидетельства о рождении ребенка, документ, подтверждающий, что лицо самостоятельно воспитывает ребенка/детей);

лиц, являющихся опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

лиц, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет ( в случае предъявления решения суда об усыновлении или его нотариально заверенной копии);

занятых постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе ( при наличии документов, подтверждающих родственные связи с лицом с инвалидностью I группы, или при наличии удостоверения или справки о получении пособия по уходу за лицом, нуждающимся в нем);

лиц, имеющих жену ( мужа) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из лиц с инвалидностью I или II группы;

опекунов лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лиц, занятых постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лиц, занятых постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

лиц, выехавших в другие страны для постоянного проживания ( имеют вид на постоянное проживание в другой стране);

соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме получения образования ( при наличии студенческого билета или другого документа, подтверждающего зачисление в учебное заведение).

лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Пересечение границы отдельными категориями лиц с инвалидностью

Мужчинам с инвалидностью I или II группы независимо от их возраста разрешено пересекать государственную границу Украины без заключения военно-врачебной комиссии о непригодности при наличии:

справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией ( форма первичной учетной документации № 157−1/о);

пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющих права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Министерством социальной политики Украины.

Пересечение границы детьми

Дети, не достигшие 16-летнего возраста, пересекают границу в сопровождении:

одного из родителей — на основании свидетельства о рождении ребенка ( без нотариально удостоверенного согласия второго родителя);

других родственников ( бабушка, дедушка, брат, сестра, мачеха или отчим) — на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей ( без нотариально удостоверенного согласия);

других лиц, не являющихся родственниками ребенка, — на основании письменного заявления одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства, и при наличии свидетельства о рождении ребенка ( при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документа, содержащих сведения о лице, на основании которых Государственная пограничная служба Украины позволит пересечение государственной границы

Несовершеннолетние в возрасте от 16 лет могут пересекать границу при отсутствии сопровождающих лиц при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу или паспорта гражданина Украины в форме книги или карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель (ID-карта). Разрешение родителей не нужно.

Как пересечь границу отдельным категориям детей

Выезд за пределы Украины детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые не достигли 18-летнего возраста и проживают или зачислены в учреждения разных типов, формы собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, осуществляется в сопровождении законного представителя или другого уполномоченного им лица и за наличия следующих документов:

паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка ( при отсутствии паспорта), или документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Государственная пограничная служба Украины позволит пересечение государственной границы;

приказа директора заведения ( или лица, его замещающего), где проживал ребенок, о выезде детей за пределы Украины;

письменного согласования с подписью председателя или заместителя областной военной администрации ( заверенного печатью) о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованного с Национальной социальной сервисной службой Украины;

приглашения учреждений, организаций разных типов и форм собственности, уполномоченные государством окончательного пребывания детей на осуществление мер по приему и сопровождению детей из других стран.

Для выезда детей, устроенных в семьи патронатных воспитателей, кроме вышеуказанных документов дополнительно подается решение органа опеки и попечительства об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя и письменное согласование за подписью председателя или заместителя областной военной (военно-гражданской) администрации ( заверенного печатью) о разрешении на выезд за пределы Украины такой семьи или детей, устроенных в семью патронатного воспитателя, с указанием государства их окончательного пребывания.

Как отмечают специалисты БПП, в течение 1-го рабочего дня сопровождающие лица обязаны поставить ребенка на консульский учет в консульском учреждении Украины в другом государстве.

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