Военное положение. В Госпогранслужбе рассказали, сколько раз пытались подкупить пограничников, и кто чаще всего предлагает взятки 4 июля, 09:07 В ГПСУ рассказали, сколько раз пытались подкупить пограничников (Фото:dpsu.gov.ua)

В Украине с начала военного положения в пунктах пропуска пограничников пытались подкупить 684 раз, общая сумма предлагаемой неправомерной выгоды составила более 7 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник, 4 июля.

«Общая сумма предложенной взяткодателями неправомерной выгоды составила более 7 миллионов 100 тысяч гривен», — заявили в ведомстве.

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Только в течение прошлого июня пограничники отказались от взяток в 43 случаях.

В четырех из них неправомерную выгоду предлагали иностранцы, остальные — граждане Украины, — преимущественно мужчины призывного возраста за беспрепятственный пропуск за границу.

Об обнаружении признаков правонарушений по статье 369 УК (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) направлено сообщение представителям Нацполиции.