Во время военного положения. Когда военные имеют право на выезд за границу в отпуск и как его оформить 8 июля, 07:23 Отпуска военных — когда можно выехать за границу и какие документы нужны (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Военные в Украине имеют право на несколько видов отпусков. Если все согласовано с руководством, мужчина может поехать к родным в том числе за границу. Минобороны и пограничники объяснили нюансы относительно такого отпуска.

1 декабря 2022 года депутаты приняли изменения в законодательство, которые позволили военным брать отпуска во время военного положения. Более полугода понадобилось для принятия поправок в закон, по которым военным расширили сроки отпусков и разрешили отпуск срочникам и курсантам.



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Соответствующие изменения приняты законопроектом 9342, который уже вступил в действие с 30 июня 2023 года. Теперь во время военного положения все военнослужащие получили часть ежегодного отпуска 30 дней вместо 10, курсанты — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний, а срочники получили 30 дней отпуска (до этого его не было).

В Министерстве обороны сообщили, что в период военного положения военные могут поехать в отпуск за границу — к своим семьям, однако, каждую отдельную ситуацию рассматривают индивидуально.

Выезд за границу в отпуск — порядок действий

Для того, чтобы военный поехал за границу в отпуск, ему необходимо получить разрешение от военного руководства, и чтобы его пропустили на границе пограничники. Для этого еще до того, как обращаться к командиру части, он должен уточнить все детали о своей будущей поездке — от сроков и транспорта до адреса пребывания и пути следования.

в первую очередь военный должен написать рапорт на отпуск и подать его командиру части.

В нем следует указать все детали о поездке — даты выезда и возвращения, адрес пребывания, вид транспорта и пункт пропуска. Законодательство также позволяет дополнительные дни отпуска на дорогу.

к рапорту военным прилагаются документы, подтверждающие причину поездки;

Это могут быть свидетельства о браке и рождении ребенка, а также документы, которые доказывают пребывание семьи за рубежом. Например, если жена и дети получили временную защиту в иностранном государстве, то надо предоставить подтверждение этого.

на основании рапорта и этих документов командир воинской части принимает решение, разрешить ли такой отпуск;

он оформляет соответствующий приказ, который предоставляет военному право выезжать за пределы страны.

Также для этого можно использовать отпускной билет, где указан срок отпуска с разрешением на выезд.

если командование одобрило отпуск — можно ехать к семье. В противном случае обжаловать такое решение практически невозможно.

Выезд за границу в отпуск — список документов

Как пояснили в Минобороны, для выезда военного к семье за границу надо иметь:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

документ, удостоверяющий личность военнослужащего ( военный билет, удостоверение офицера и т. д. );

военный билет, удостоверение офицера ); отпускной билет с указанием места пребывания за границей;

выписка из приказа соответствующего должностного лица, уполномоченного на принятие решения о предоставлении военнослужащему отпуска.

Выезд за границу в отпуск — кому отказывают

Во время прохождения контроля пограничники проверят, действительно ли это лицо является военнослужащим, действующий биометрический паспорт, а также наличие отпускного билета. В нем обязательно должно быть указано, что военному разрешено выехать в отпуск за границу.

«На основании этих документов такое лицо пропустят через границу в отпуск за пределы Украины», — объясняет спикер пограничной службы Андрей Демченко.

Могут быть случаи, когда военного не пускают за границу. Например, бывают случаи, когда у военного есть разрешение на отпуск, но не указан выезд за границу — такого человека выпустить не могут. Если в отношении военного есть другие запреты на выезд, как, из-за неуплаченных алиментов, штрафов или судебных решений.

Выезд за границу — все ли военные возвращаются

Часто военные боятся браться за оформление разрешений для поездок за границу из-за того, что не до конца понимают процедуру и законодательную основу.

Также, командиры не оформляют отпуска, потому что не хотят брать на себя ответственность отпускать людей, понимая, что кто-то может не захотеть возвращаться.

В Минобороны говорят, что не имеют данных, сколько военных смогли выехать к семьям за границу во время войны. Так же нет информации о количестве тех, кого не выпустили из страны.

В министерстве также предложили решение на случай проблем на границе.

Если у военного есть все разрешения и документы для выезда за границу в отпуск, но возникают проблемы с пограничным подразделением, которое отказывается его пускать, стоит позвонить в службу доверия 0445276363, или 1598.

Как известно, несмотря на то, в порядке ли все документы на выезд, окончательное решение о выпуске мужчин за границу принимает подразделение пограничников непосредственно на пропускном пункте.

Юристы в Украине откровенно предупреждают, что даже если все документы в порядке, надо быть готовым, что пограничники откажут в выезде. Для гражданских мужчин единственный выход — получить от них письменный отказ, с которым обращаться к руководству Госпогранслужбы, а затем в суд.