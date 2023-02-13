Кого касается и в каких случаях. Расширен список госслужащих, которые могут уехать за границу 13 февраля, 14:13 Расширен список госслужащих, которые могут уехать за границу (Фото:palinchak/depositphotos)

С 28 января 2023 года действуют изменения в Правил пересечения государственной границы, согласно которым право выезда государственных служащих за границу во время военного положения ограничено.

Постановлением Кабмина от 10 февраля 2023 года № 119 вновь обновлены Правила пересечения государственной границы и расширен перечень оснований, предоставляющих госслужащим право на выезд за пределы Украины.

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Кто из госслужащих может уехать за границу

Так, при наличии подтверждающих документов, госслужащие могут выехать за границу в следующих случаях:

1. В служебную командировку.

2. Женщина, в том числе являющаяся усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, которая имеет или воспитывает ребенка/детей до 18 лет (включительно) с целью:

посещение таких детей, если они находятся вне Украины;

сопровождение таких детей для выезда за пределы Украины.

3. Мужчина, являющийся одиноким отцом, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным отцом или отцом-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка без участия матери), который имеет или воспитывает ребенка/детей младше 18 лет (включительно) с целью:

посещение таких детей, если они находятся вне Украины;

сопровождение таких детей для выезда за пределы Украины.

4. Госслужащие, которые нуждаются в лечении при наличии документов, которые дают право на выезд и въезд в Украину, и письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

5. Лица, сопровождающие госслужащих, нуждающихся в лечении, из числа членов семьи I степени родства ( муж/жена, дети в т. ч. усыновлены, отец/мать).

6. Госслужащие в случае смерти за границей одного из членов семьи I или II степени родства ( муж/жена, дети в т. ч. усыновлены, отец/мать, родные братья/сестры, дедушка/бабушка, внуки) при наличии разрешения Председателя Государственной пограничной службы на пересечение государственной границы.

Кого касаются ограничения

Ограничения касаются:

членов Кабмина, Государственного секретаря Кабмина, их первых заместителей и заместителей;

руководителей ЦОИВ, их первых заместителей и заместителей;

руководителя Офиса Президента, постоянного Представителя Президента в АРК, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместителей;

Председатели СБУ, его первого и заместителей;

Председатели и членов Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатели и члены Счетной палаты;

Председатели и членов ЦИК, председателей и других государственных коллегиальных органов;

Секретаря СНБО, его первого и заместителей;

Председателя НБУ, его первого и заместителей;

нардепов Украины;

Руководителя Аппарата ВРУ, его первого и заместителей, государственных секретарей министерств;

Уполномоченного ВРУ по правам человека и его представителей;

председателей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей;

судей всех звеньев и прокуроров;

руководителей других государственных органов и их заместителей и руководителей структурных подразделений государственных органов и местного самоуправления;

депутатов местных советов;

работников, которые забронированы на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководителей государственных унитарных предприятий и их заместителей, председателя и членов исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50% акций ( долей) принадлежат государству, председателю и членам исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50% + акций ( долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100%, в том числе дочерних предприятий.