Кого касается и в каких случаях. Расширен список госслужащих, которые могут уехать за границу

13 февраля, 14:13
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Расширен список госслужащих, которые могут уехать за границу (Фото:palinchak/depositphotos)

Расширен список госслужащих, которые могут уехать за границу (Фото:palinchak/depositphotos)

С 28 января 2023 года действуют изменения в Правил пересечения государственной границы, согласно которым право выезда государственных служащих за границу во время военного положения ограничено.

Постановлением Кабмина от 10 февраля 2023 года № 119 вновь обновлены Правила пересечения государственной границы и расширен перечень оснований, предоставляющих госслужащим право на выезд за пределы Украины.

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Кто из госслужащих может уехать за границу

Так, при наличии подтверждающих документов, госслужащие могут выехать за границу в следующих случаях:

1. В служебную командировку.

2. Женщина, в том числе являющаяся усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, которая имеет или воспитывает ребенка/детей до 18 лет (включительно) с целью:

  • посещение таких детей, если они находятся вне Украины;
  • сопровождение таких детей для выезда за пределы Украины.

3. Мужчина, являющийся одиноким отцом, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным отцом или отцом-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка без участия матери), который имеет или воспитывает ребенка/детей младше 18 лет (включительно) с целью:

  • посещение таких детей, если они находятся вне Украины;
  • сопровождение таких детей для выезда за пределы Украины.

4. Госслужащие, которые нуждаются в лечении при наличии документов, которые дают право на выезд и въезд в Украину, и письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

5. Лица, сопровождающие госслужащих, нуждающихся в лечении, из числа членов семьи I степени родства ( муж/жена, дети в т. ч. усыновлены, отец/мать).

6. Госслужащие в случае смерти за границей одного из членов семьи I или II степени родства ( муж/жена, дети в т. ч. усыновлены, отец/мать, родные братья/сестры, дедушка/бабушка, внуки) при наличии разрешения Председателя Государственной пограничной службы на пересечение государственной границы.

Кого касаются ограничения

Ограничения касаются:

  • членов Кабмина, Государственного секретаря Кабмина, их первых заместителей и заместителей;
  • руководителей ЦОИВ, их первых заместителей и заместителей;
  • руководителя Офиса Президента, постоянного Представителя Президента в АРК, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместителей;
  • Председатели СБУ, его первого и заместителей;
  • Председатели и членов Национального совета по телевидению и радиовещанию;
  • Председатели и члены Счетной палаты;
  • Председатели и членов ЦИК, председателей и других государственных коллегиальных органов;
  • Секретаря СНБО, его первого и заместителей;
  • Председателя НБУ, его первого и заместителей;
  • нардепов Украины;
  • Руководителя Аппарата ВРУ, его первого и заместителей, государственных секретарей министерств;
  • Уполномоченного ВРУ по правам человека и его представителей;
  • председателей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей;
  • судей всех звеньев и прокуроров;
  • руководителей других государственных органов и их заместителей и руководителей структурных подразделений государственных органов и местного самоуправления;
  • депутатов местных советов;
  • работников, которые забронированы на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
  • руководителей государственных унитарных предприятий и их заместителей, председателя и членов исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50% акций (долей) принадлежат государству, председателю и членам исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50% + акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100%, в том числе дочерних предприятий.
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Теги:   Соцвыплаты Госслужба Госслужащие Война в Украине Запрет на выезд Выплаты Государственная помощь Социальная помощь Выезд за границу ВПЛ

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