Запреты на выезд рассмотрены в судах. Могут ли студенты иностранных ВУЗов выезжать за границу на учебу во время войны — что изменилось 9 ноября, 15:47 Украинские студенты через суд получают разрешение на выезд за границу для обучения (Фото:ГНСУ)

Как украинские студенты могут выехать на обучение за границу после запрета пограничников? Студенты выиграли первые дела против Госпогранслужбы.

В Украине с 24 февраля продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну, за исключением студентов, аспирантов и слушателей, обучающихся за границей на дневной или смешанной форме обучения, и лиц, указанных в законе о мобилизации в 2022 году. Сделать исключение для студентов просил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил в сентябре, что высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых подделок документов.

Он заявил, что мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы в постановлении № 57, которым руководствуется Госпогранслужба.

Ранее право выехать на обучение за границу имели студенты, поступившие в иностранные вузы до 24 февраля. Потому эту категорию студентов пропускали.

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что каждый случай выезда студентов на обучение за границу нужно рассматривать отдельно.

Документы для выезда за границу студентам

загранпаспорт;

студенческий билет или студенческую визу;

переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе ( контракт, документы об оплате обучения и тд);

контракт, документы об оплате обучения и тд); военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;

справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда соискателей образования за границей.

Несмотря на собранные документы, Госпогранслужба не пропускает студентов на обучение за границу даже с ними. Как сообщает sud.ua, уже зафиксированы первые случаи, когда студенты получили решение суда, которое нивелирует решение подразделения Пограничной службы не пускать их за границу.

В частности, 13 октября 2022 Харьковский окружной административный суд вынес решение по делу № 520/6229/22, удовлетворив иск студента. Суд рассмотрел все аргументы истца и отзыв ответчика о причинах запрета и признал, что у Госпогранслужбы нет законных оснований запретить выезд на обучение за границей мужчине-истцу.

Подобное дело №380/11537/22 28 октября 2022 года рассматривал Львовский окружной административный суд. Он обнаружил, что обжалованное решение является противоправным и подлежит отмене, поэтому в этой части исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению. В данном случае рассматривался отказ выпустить за границу выпускника военной кафедры и офицера запаса, которого, однако, не мобилизовал его орган территориального комплектования.