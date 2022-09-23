Нардеп рассказала о ситуации с запретом на выезд за границу студентов иностранных вузов

23 сентября, 20:46
Поделиться:
Выезд студентов-мужчин призывного возраста за границу запретили из-за большого количества нарушений (Фото:ГПСУ)

Выезд студентов-мужчин призывного возраста за границу запретили из-за большого количества нарушений (Фото:ГПСУ)

Народный депутат от Слуги народа и член образовательного комитета Юлия Гришина прокомментировала запрет на выезд за границу студентов-мужчин призывного возраста.

В своем Telegram-канале Гришина сообщила, что за неделю ситуация не изменилась: «С 14 сентября уже не пускают за границу и тех студентов, которые поступили до полномасштабного вторжения. Это объясняется огромным количеством злоупотреблений».

Видео дня

По словам нардепа, она обратилась с предложениями по выезду студентов за границу во все уполномоченные органы.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, 23 сентября, сообщил, что пограничники действуют в рамках законодательства.

Читайте также:
Мария Пиллероа
Мария Пиллероа
Выезд украинских студентов за границу. Чем руководствоваться?

«Согласно закону о мобилизации, студенты не попадают под мобилизацию, но в соответствии с правилами пересечения границы, утвержденными постановлением правительства № 57, категория студентов не подпадает под пропуск. Речь о мужчинах, гражданах Украины от 18 до 60 лет… Постановление правительства регламентирует те исключения, кому все же можно пересекать границу во время военного положения на выезд из Украины. Категория студентов под эти исключения не попадает», — уточнил он.

По словам Демченко, только в июле-августе пограничники выявили около 600 документов людей, которые выдавали себя за студентов. Он заявил, что в постановление правительства нужно внести «предохранители», которыми могли бы руководствоваться сотрудники ГПСУ.

С 14 сентября по решению высшего военного руководства Украины мужчины, которые учатся в зарубежных вузах, не могут выезжать за границу во время военного положения. Решение было принято из-за массовых подделок документов.

В августе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просил Минобороны разрешить выезд за границу студентам.

Читайте также:
Выезд студентов за границу: почему возникла путаница, кого не выпускают из Украины и что предлагает изменить Залужный
https://www.youtube.com/embed/g8wLpfHkw5g
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Мобилизация Военное положение Госпогранслужба Украины Студенты Запрет на выезд Выезд за границу Война России против Украины ГПС Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X