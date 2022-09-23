Нардеп рассказала о ситуации с запретом на выезд за границу студентов иностранных вузов 23 сентября, 20:46 Выезд студентов-мужчин призывного возраста за границу запретили из-за большого количества нарушений (Фото:ГПСУ)

Народный депутат от Слуги народа и член образовательного комитета Юлия Гришина прокомментировала запрет на выезд за границу студентов-мужчин призывного возраста.

В своем Telegram-канале Гришина сообщила, что за неделю ситуация не изменилась: «С 14 сентября уже не пускают за границу и тех студентов, которые поступили до полномасштабного вторжения. Это объясняется огромным количеством злоупотреблений».



Видео дня

По словам нардепа, она обратилась с предложениями по выезду студентов за границу во все уполномоченные органы.



Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, 23 сентября, сообщил, что пограничники действуют в рамках законодательства.

«Согласно закону о мобилизации, студенты не попадают под мобилизацию, но в соответствии с правилами пересечения границы, утвержденными постановлением правительства № 57, категория студентов не подпадает под пропуск. Речь о мужчинах, гражданах Украины от 18 до 60 лет… Постановление правительства регламентирует те исключения, кому все же можно пересекать границу во время военного положения на выезд из Украины. Категория студентов под эти исключения не попадает», — уточнил он.

По словам Демченко, только в июле-августе пограничники выявили около 600 документов людей, которые выдавали себя за студентов. Он заявил, что в постановление правительства нужно внести «предохранители», которыми могли бы руководствоваться сотрудники ГПСУ.

С 14 сентября по решению высшего военного руководства Украины мужчины, которые учатся в зарубежных вузах, не могут выезжать за границу во время военного положения. Решение было принято из-за массовых подделок документов.

В августе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просил Минобороны разрешить выезд за границу студентам.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.