Залужный просит разрешить студентам выезжать за границу: что об этом известно и что может изменить такая инициатива 13 августа, 12:56 Сюжет Украинско-польская граница (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

12 августа появилась информация о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просит Министерство обороны разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву во время мобилизации — в частности, студентам.

НВ напоминает главное, что стоит знать о нынешнем режиме выезда из Украины для студентов во время военного положения и о том, каких изменений можно ожидать.

Какой порядок выезда студентов из Украины действует сейчас?

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8 августа Государственная пограничная служба Украины еще раз напомнила об отличиях между правом на выезд для студентов украинских и зарубежных вузов в военное время.

Студенты украинских вузов

Подлежат ли мобилизации?

Нет. Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются:

соискателями предвысшего и высшего образования,

ассистенты — стажеры,

аспиранты и докторанты.

Главное условие — чтобы получить отсрочку от мобилизации, они должны учиться на дневной или дуальной форме получения образования в Украине.



Могут ли выехать из Украины?

Нет. Несмотря на то, что студенты украинских вузов не подлежат призыву в военное время, эта категория не имеет права выезжать за границу во время военного положения.

Эта норма регулируется в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины, в соответствии с которыми право на выезд во время военного положения не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором - восьмом абзацах части 3 статьи 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации. Именно во втором абзаце части 3 этой статьи речь идет о соискателях профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентах-стажерах, аспирантоах и докторантах, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования. Следовательно, несмотря на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, они не могут покидать пределы Украины.

Студенты зарубежных вузов

Подлежат ли мобилизации?

Нет. Не подлежат мобилизации соискатели профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования (студенты, слушатели) в учебных заведениях за рубежом.



Могут ли выехать из Украины?

Да. Если на время объявления мобилизации они уже были студентами зарубежного вуза и находились на территории Украины, но не смогли в установленном порядке выехать за пределы страны для продолжения обучения, они имеют право на выезд из Украины при наличии:

студенческого билета или студенческой визы;

переведенных и нотариально заверенных документов об обучении в зарубежном вузе;



военно-учетных документов с записью о предоставлении им отсрочки от призыва ( призыва по мобилизации);



призыва по мобилизации); справки, выданной территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу ( для соискателей профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей на дневной или дуальной формам получения образования).

Почему возникла путаница?

Как объяснила нардеп Юлия Гришина (Слуга народа), член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций, в начале российского вторжения выезжать из Украины не могли студенты ни украинских, ни зарубежных вузов.

Однако по результатам многочисленных обращений в марте 2022 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный направил письмо Госпогранслужбе, согласно которому военкоматы получили распоряжение предоставлять отсрочку и разрешение на пересечение границы тем, кто уже учился в иностранных вузах на момент начала мобилизации (а не поступил позже).

Именно на основании этого письма центры комплектования начали выдавать справки студентам, а уже пограничники - выпускать студентов зарубежных вузов.

«Первое время пограничники фактически пропускали всех, у кого есть соответствующая справка, выданная военкоматом. Однако, когда появилось большое количество поддельных документов и пограничники начали тщательно проверять документы, оказалось, что военнослужащие выдавали справки не только тем, кто учился за границей по состоянию на 24.02, как распорядился Залужный, но и тем, кто поступил после начала мобилизации и не должен был получать документ [о разрешении на выезд]», - объяснила Гришина.

Правила выезда студентов: что могут изменить и о чем идет речь в просьбе Залужного?

Несмотря на такие правила, часть политических и общественных деятелей требует предоставить ВСЕМ студентам право на выезд из Украины.

В частности, нардеп Юлия Гришина отправляла несколько обращений о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы для всех студентов дневной и дуальной форм обучения:

Главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному;

председателю комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ( с просьбой рассмотреть соответствующие законопроекты №7484, №7484-1 и №7484-2 и отправить их на голосование с рекомендацией принять за основу один из них);



с просьбой рассмотреть соответствующие законопроекты №7484, №7484-1 и №7484-2 и отправить их на голосование с рекомендацией принять за основу один из них); премьер-министру Украины Денису Шмыгалю - совместное обращение с несколькими другими нардепами.

« В Украине война, и все должны работать на победу! Но у каждого свой фронт. Студенты должны иметь возможность передвигаться и обучаться. Чтобы сразу после войны вместе строить Украину», — привела свою аргументацию Гришина.

Среди организаций, поддерживающих такие призывы, — благотворительный фонд Право на защиту.



12 августа Гришина сообщила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подал обращение в Минобороны Украины «с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период» — в том числе и студентов.

« Теперь очередь Кабмина и, в частности, министра обороны Алексея Резникова», — объяснила Гришина, поблагодарив Генштаб ВСУ за внимание к проблеме.

Итак, студентам украинских вузов еще не разрешен выезд за границу, но если просьбы Залужного примут во внимание, все студенты могут получить такое право.

Кроме того, из сообщения Гришиной можно сделать вывод, что речь может идти о разрешении на выезд еще и другим мужчинам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Напомним еще раз, кто к ним принадлежит.

Кто еще не подлежит мобилизации в военное время

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации категории лиц, перечисленные в статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Это такие категории украинцев:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

младше 18 лет; женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы , тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, диабетом I типа ( инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, требуется паллиативная помощь, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, диабетом I типа инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, требуется паллиативная помощь, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность; женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы ;

; усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет; заняты постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа) , которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; у которых жена ( муж) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, которому требуется постоянный уход, в случае отсутствия других лиц, которые могут выполнять такой уход;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым; работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины; другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Кроме того, призыву во время мобилизации на особый период не подлежат:

соискатели профессионального высшего и высшего образования , ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем заведении, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем заведении, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при проведении АТО/ООС из числа военнослужащих, работников, вовлеченных в проведение АТО/ООС, предприятий и т. д.

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