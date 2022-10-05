Выезд ребенка за границу во время войны. Нужно ли ребенку разрешение от второго родителя во время войны 5 октября, 15:16 Какие правила выезда за границу ребенка с одним из родителей во время войны (Фото:Pexels.com)

из-за войны миллионы украинок с детьми вынуждены были искать убежище за границей. Нужно ли получать специальное разрешение от другого родителя ребенка для пересечения границы во время войны?

По законам Украины для выезда за границу одному из родителей ребенка необходимо письменное согласие другого родителя, если только это не поездка для лечения — тогда без согласия возможен выезд на месяц. Однако во время войны с Россией не все и не всегда могут дать разрешение, ведь чаще всего у мужчин не было времени подписывать документы у нотариуса.

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Выезд ребенка за границу с одним из родителей

Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57 предусматривают, что выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей, бабы, деда, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы.

Однако для пересечения границы все равно необходимо иметь письменное заявление, заверенное органом опеки и попечительства.

То есть, для выезда за границу ребенка с одним родителем, доверенность или разрешение от второго во время военного положения не нужны.

По прибытии детей в государство окончательного пребывания сопровождающих детей, их сопровождающие обязаны в течение одного рабочего дня обратиться в консульское учреждение Украины в государстве пребывания для постановки их на временный консульский учет.

Выезд ребенка за границу на отдых

Во время военного положения дети смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при согласии Нацсоцслужбы. Однако никаких других нотариальных удостоверений документов больше не нужно делать.

Список документов для пограничного контроля:

согласие Нацсоцслужбы на выезд группы детей;

список группы детей и лиц, сопровождающих за границу;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка;

согласование службой по делам детей согласия представителей каждого ребенка на его выезд;

заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенное службой по делам детей.

