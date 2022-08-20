Во время военного положения. Могут ли украинским военным отказать в выезде за границу на лечение 20 августа, 07:31 Выезд военных из Украины на лечение: кому могут отказать в пересечении границы (Фото:Государственная пограничная служба Украины \ facebook)

Во время военного положения в Украине мужчинам 18−60 лет запрещено выезжать за границу, однако существует ряд исключений, если лица имеют для этого законные основания.

Недавно НВ публиковал список, кому из мужчин разрешено пересекать границу во время войны в Украине. Позже его предложили расширить.

Право на выезд за границу имеют мужчины-военнослужащие, пострадавшие в связи с военной агрессией России против Украины. Они могут выехать в другие страны на лечение, пояснили в ГПСУ. Например, ранее представители Израиля сообщили, что страна будет лечить украинских бойцов, а при необходимости будет протезировать украинских военных, а американские врачи будут восстанавливать лица пострадавших в результате войны украинцам.

Видео дня

Для того чтобы мужчину пропустили сотрудники пограничной службы Украины, во время пересечения границы, он должен иметь с собой документы, подтверждающие его право на выезд. В случае, если у него их нет, ему могут отказать.

Выезд военнослужащих за границу для лечения: какие документы нужно иметь

Заграничный или внутренний паспорт гражданина Украины или, при их отсутствии, документы, содержащие сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба разрешит пересечение государственной границы;

Вывод о необходимости направления лица на лечение за границу;

Письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Напомним, 19 августа Кабмин объявил, что разрешает представителям бизнеса выезжать за границу во время военного положения. В правительстве также объяснили, при каких условиях это возможно.

Накануне Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить мужчинам без боевого опыта уезжать из Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.