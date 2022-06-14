Кому можно, а кому — нет. В ЦПД опровергли фейки о выезде мужчин за границу 14 июня, 19:23 Цей матеріал також доступний українською В ЦПД назвали условия для выезда за границу артистов, волонтеров, студентов и многодетных отцов (Фото:НВ)

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг фейки о выезде мужчин за границу в условиях военного положения.

В Telegram-канале ЦПД во вторник, 14 июня, напомнили, что выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу разрешен только в случае, если они занимаются сбором и перевозкой гуманитарной помощи для украинских военных, либо, если речь об артистах, — если собранные средства с концертов и их выступлений направляются на нужды ВСУ.



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В ЦПД также уточнили, что за границу выпускают мужчин, которые учатся в другой стране на дневной форме обучения.

«Выезд за границу мужчины, который воспитывает троих и больше детей, допускается. Но если кто-то из детей уже совершеннолетний, то это исключение уже не применяется. Разные фамилии не влияют на возможность выезда. Главное — чтобы в свидетельствах о рождении детей было указано, кто их отец», — объяснили в ЦПД.

После начала полномасштабного вторжения России в Украине объявили мобилизацию и ввели военное положение, во время которого мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу.

В Украине военнообязанными являются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не подпадают под категории исключений и не имеют ограничений по состоянию здоровья.

11 июня президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отменить запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет, отметив, что защита Украины — дело всего народа. В то же время глава государства поручил правительству «комплексно проработать» предложения по петиции.

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