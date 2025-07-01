Проблемы с системой Шлях. Во Львовской ОВА прокомментировали скандал с выездом мужчин из Украины по письмам с подписью Александра III

Во Львовской областной военной администрации (ОВА) отреагировали на расследование журналистов издания NGL.media — насчет того, что ведомство в 2022-м согласовывало выезд мужчин за границу по письмам с подписью российского императора Александра III.

Полный текст комментария опубликован 1 июля на официальном сайте ЛОВА.

По словам чиновников, в 2022-м систему Шлях — инструмент для быстрого и бесперебойного ввоза гуманитарных грузов на территорию Украины — необходимо было адаптировать для срочного обеспечения ВСУ на фронте всем необходимым (от амуниции до продуктов).

Реклама

При этом в первые месяцы полномасштабного военного вторжения РФ в Украину доступ к ряду реестров (в частности, к Реестру общественных объединений) был ограничен, а также не существовало законодательных ограничений для лиц, которые выезжали как водители. При этом объем запросов измерялся тысячами ежедневно, сообщили в ЛОВА.

«На тот момент у государства не было программного обеспечения, которое позволяло бы проверять каждое обращение с необходимой глубиной. И мы, как областная администрация, действовали в пределах тогдашнего нормативного поля и имеющихся технических возможностей. Кроме того, подчеркиваем — решение о внесении тех или иных лиц в систему Шлях принимали коллегиально, специальной комиссией, в состав которой входили представители различных ведомств, в частности — Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины», — заявили чиновники.

В ЛОВА отметили, что, выбирая между полной остановкой выездов (и срывом волонтерской помощи фронту) и риском единичных нарушений, они остановились на втором варианте — чтобы украинская армия не осталась без поддержки.

Кроме того, во Львовской ОВА заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании каждого случая и выразили благодарность журналистам за выявление возможных злоупотреблений.

30 июня издание NGL.media опубликовало результаты расследования, согласно которым Львовская ОГА 2022 года согласовывала выезд мужчин за границу по письмам от вымышленной общественной организации Гуманитарная надежда нации. Они содержали подпись российского императора Александра III из династии Романовых и логотип Газпромбанка.

По данным анализа издания, по крайней мере семеро из восьми мужчин, которым ЛОВА разрешила выезд от Гуманитарной надежды нации, не вернулись в Украину. Они покидали пределы страны на автомобилях, поездах и даже пересекали границу пешком — как правило, через несколько дней после выдачи приказов от имени главы ЛОВА.

Во Львовской ОГА в ответ на запрос NGL.media сообщили, что им известно лишь об одном водителе от Гуманитарной надежды нации, который нарушил сроки пребывания за границей, однако не называют его имени. По словам чиновников, после соответствующего сообщения от Госпогранслужбы в июне 2024 года ему отменили право выезда.