Незаконный выезд за границу. В ГПСУ назвали количество «пойманных» мужчин с 24 февраля 30 декабря, 17:49 Граница Украины (Фото:ГПСУ)

С начала военного положения в Украине 12 тысяч мужчин пытались покинуть страну незаконно.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила Госпогранслужба Украины в Facebook.

Как отметили пограничники, 12 нарушителей утонули на украинско-румынском речном участке границы, а тела еще троих обнаружили в горах.

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Относительно попыток незаконного выезда начато более 2100 уголовных производств. Из них 1650 касаются подделки документов, более 430 – незаконной переправки лиц, а более 20 – уклонения от призыва.

Более 950 человек получили подозрения в совершении этих преступлений, а более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, известно о 410 напрасных попытках подкупа пограничников более чем на 4,9 млн грн.