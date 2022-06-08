Выезд политиков за границу: позиция Зеленского 8 июня, 11:25 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский прокомментировал выезд мужчин-политиков за границу (Фото:Владимир Зеленский via Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу запрета на выезд из страны мужчин политиков и чиновников призывного возраста.

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Зеленский заявил, что любой человек может уехать из Украины, но он должен вернуться назад с результатом, касающимся трех вопросов: санкции, финансы, оружие. Об этом он рассказал на пресс-конференции 6 июня, отвечая на вопросы журналистки НВ Кристины Бердинских.

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«У меня нет желания, у меня нет сил и энергии в принципе бороться политически с кем-то. Я не вижу даже в этом смысла и разумнного поведения человека. Зачем это мне? Есть конкретные шаги, о которых я могу прямо сказать: война началась, есть решение, что чиновники не выезжают из страны. Все. Я своим примером это делаю. Не потому, что я самый лучший, нет. Ибо если я выезжаю, то и они имеют право. Уезжают только в том случае, когда это встречи, которые касаются только Украины. Есть три причины: санкции, финансы, оружие», – объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что для него важно, чтобы поездка имела полезный для Украины результат: «Мы никому не запрещаем выезжать, но если выезжаешь, то должен приехать с результатом. А если результата нет, то ты гастроллер. Вот я считаю их гастролерами».

Об этом он высказался, комментируя скандал, возникший вокруг выезда за границу Петра Порошенко. Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему подтверждения подлинности разрешительного документа. Политику удалось выехать из Украины с третьей попытки — он отправился на саммит Европейской народной партии в Ротердам.

В Евросолидарности сообщили, что Порошенко входил в парламентскую делегацию, которая должна посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе, и обвинили действующую власть в препятствовании выезду политика через границу.



Напомним, ранее мы рассказывали, кому из военнообязанных мужчин разрешено выезжать за границу во время войны в Украине.

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