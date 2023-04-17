Во время военного положения. Имеют ли право мужчины на выезд за границу после снятия с военного учета — Верховный суд 17 апреля, 14:40 Выезд за границу мужчин — как закон о выезде за границу действует на снятых с военного учета (Фото:IvanSemenovich/depositphotos)

Все мужчины от 18 до 60 лет во время военного положения в Украине считаются военнообязанными. Рассказываем, могут ли снятые с военного учета мужчины пересекать границу и можно ли им обжаловать запрет.

Общий порядок пересечения государственной границы Украины определен Постановлением КМУ № 57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, где перечислены все мужчины, имеющие право на выезд за границу во время военного положения. Среди них – военнообязанные, исключенные из военного учета по состоянию здоровья по решению ВВК.

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Кассационный административный суд постановлением от 9 марта 2023 по делу 600/2520/22-а, которое рассматривалось при участии председателя КАС ВС Михаила Смоковича, напомнил, когда военнообязанные, снятые с военного учета имеют право на выезд за границу.

Как сообщает Sud.ua, в решении говорится, что военный билет с отметкой о снятии с учета как документ свидетельствует исключительно о вопросе военного учета и сам по себе он не является достаточным подтверждающим документом для пересечения государственной границы в условиях военного положения.

Суд рассматривал дело истца, требовавшего:

признать противоправным и отменить решение от 18 мая 2022 года об отказе в пересечении государственной границы;

обязать уполномоченных должностных лиц предоставить истцу разрешение на пересечение государственной границы на выезд из Украины как лицу, не подлежащему призыву на военную службу во время мобилизации.

Исковые требования были обоснованы тем, что кроме паспорта гражданина Украины для выезда за границу, им для прохождения пограничного контроля также был предоставлен военный билет с отметкой об исключении его из военного учета в соответствии с пунктом 6 части 6 статьи 37 Закона О воинской обязанности и военной службу ― лица, ранее приговоренные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Таким образом, истец считал, что он не относится к категории военнообязанных, призывников, резервистов и т.д., а потому не ограничен в праве пересечения границы во время введенного военного положения.

Также истец отмечает, что он не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, в связи с тем, что исключен из военного учета военнообязанных в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона О воинской обязанности и военной службе, что подтверждается отметкой в военном билете.

Имеет ли право лицо, снятое с военного учета на выезд за границу

Решением Черновицкого окружного административного суда от 17 октября 2022 года, оставленным по-прежнему постановлением Седьмого апелляционного административного суда от 14 ноября 2022 года, в удовлетворении отказано.

Отказывая в удовлетворении суд первой инстанции, с выводом которого согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что истцом при пересечении границы не было предоставлено документов, подтверждающих, его право на пересечение границы, а потому спорное решение ответчика правомерным.

Не соглашаясь с решениями судов первой и апелляционной инстанций истец обратился с кассационной жалобой к Верховного суда

Верховный суд озвучил позицию по пересечению границы ― согласно пункту 2 Правил № 57 в случаях, определенных законодательством, для пересечения государственной границы граждане, кроме паспортных документов, должны иметь также подтверждающие документы.

В пунктах 2-1 и 2-2 Постановления № 57 предусмотрены категории мужчин, которые могут пересекать границу во время военного положения, другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, кроме лиц, определенных в абзацах 2-8 . части третьей статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Верховный Суд отметил, что согласно п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона О воинской обязанности и военной службе исключению из военного учета подлежат граждане Украины, ранее осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, и такие граждане Украины не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Однако факт снятия с военного учета на основании пп. 6 п. 6 ст. 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе не является основанием (в предусмотренных законом случаях) для выезда за границу в период введения на территории Украины военного положения.

Документы о снятии с военного учета и выезде за границу

Системный анализ норм законодательства, регламентирующих порядок осуществления военного учета, свидетельствует, что документами, удостоверяющими факт снятия лица с военного учета, являются:

военный билет;

временное удостоверение военнообязанного с соответствующей отметкой.

Мужчина 09.05.2022 был снят с учета Броварским ТЦК в Киевской области.

Однако Верховный Суд отметил, что военный билет с отметкой о снятии с учета как документ свидетельствует исключительно о вопросе военного учета лица и сам по себе он не является достаточным подтверждающим документом для пересечения государственной границы истцом в условиях военного положения.

Верховный Суд подтвердил решение предыдущих инстанций и отметил, что истец ошибочно толкует нормы законодательства, регулирующие порядок пересечения государственной границы гражданами Украины, и ошибочно связывает наличие права на пересечение границы с исключением из военного учета.