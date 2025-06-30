Как пишет издание, всего по письмам от фейковой организации в ЛОВА разрешили выехать за границу 2022 года восьмерым мужчинам. (Фото: ГПСУ)

Львовская ОВА в 2022 году согласовывала выезд мужчин за границу по обращениям от вымышленной общественной организации, которые содержали подпись российского императора Александра III и логотип Газпромбанка.

Об этом 30 июня сообщает NGL.media.

По данным журналистов, письма во Львовскую ОВА отправлялись от имени ОО Гуманитарная надежда нации, которая называла себя то общественной организацией, то «украинско-французской группой».

Однако в Министерстве юстиции заявили, что в реестрах нет информации о такой общественной организации, а электронная почта, с которой отправлялись письма в ЛОВА, не функционирует.

Кроме того, NGL.media обратило внимание, что Гуманитарная надежда нации в своих письмах во Львовскую ОВА использовала логотип российского Газпромбанка и подпись российского императора из династии Романовых Александра III. Директором ОО указывался некий Александр Николенко — на данный момент в Украине насчитывается примерно 500 человек с такими именем и фамилией.

Фото: ngl.media

Всего, пишет издание. в течение осени 2022 года Львовская ОГА получила пять писем от «Гуманитарной надежды нации». Приказы, которыми за подписью главы ЛОВА Максима Козицкого одобряли выезд за границу, принимали либо в тот же день, либо на следующий. Выехать разрешили восьмерым мужчинам.

В их числе, как пишет издание, в ноябре 2022 года покинул Украину 25-летний житель Днепра Артем Лущан — вместе с тогдашним внештатным советником начальника Львовской ОВА Алексеем Шевчуком.

За три дня до выезда Лущан по просьбе ОО Гуманитарная надежда нации получил разрешение на выезд за подписью председателя ЛОВА — его внесли в систему Шлях как водителя-волонтера для «перевозки через государственную границу Украины гуманитарного груза».

Через несколько дней Шевчук вернулся в Украину, а Лущан, судя по его соцсетям, остался за границей и живет там до сих пор.

По данным анализа NGL.media, по крайней мере семеро из восьми мужчин, которым разрешили выезд от Гуманитарной надежды нации, не вернулись в Украину. Они покидали пределы страны на автомобилях, поездах и даже пересекали границу пешком — как правило, через несколько дней после выдачи приказов от имени главы ЛОВА.

Один из них — Сергей Валиводзь, который уехал из Украины 9 ноября 2022 года — даже получил два таких разрешения. Сначала его внесли в Шлях 14 сентября по обращению «Гуманитарной надежды нации», а затем еще раз 31 октября от ОО Львовский путешественник. Поскольку такого юридического лица в Украине не существует, вероятно, речь идет еще об одной «организации-призраке», пишет издание

Во Львовской ОВА в ответ на запрос NGL.media сообщили, что им известно только об одном водителе от Гуманитарной надежды нации, который нарушил сроки пребывания за границей, однако не называют его имени. По словам чиновников, после соответствующего сообщения от Госпогранслужбы в июне 2024 года ему отменили право выезда.

На вопрос о согласовании выезда по обращениям фейковой организации, в ЛОВА сообщили, что «за достоверность представленных данных, указанных в письмах, ответственность несли исключительно заявители, которые их подавали».