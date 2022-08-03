Разрешено ГПСУ. Кто из мужчин может выехать за границу в отпуск во время войны и какие документы для этого нужны 3 августа, 11:43 Кому из мужчин разрешено выезжать за границу на отдых (Фото:Людовиц Марин/Pool via REUTERS)

Во время военного положения в Украине мужчинам запрещено выезжать за границу, но существует ряд исключений.

Одна из категорий украинцев имеет право легально выезжать из Украины во время войны с целью отдыха (в отпуск). Ими госслужащие, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Они имеют отсрочку от призыва во время мобилизации, поскольку являются забронированными учреждениями, где официально работают.

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Какие документы нужны, чтобы уехать за границу в отпуск

Чтобы получить разрешение на выезд за границу в отпуск, на пропускном контроле госслужащий должен предоставить удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет .(распоряжение КМУ от 8 августа 1995 г. № 493-р).

Также госслужащие могут выезжать из Украины с целью поездки в командировку. Для этого они должны предоставить пограничниками документы, подтверждающие служебную командировку (постановление КМУ от 12 апреля 2022 г. № 440), удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет (распоряжение КМУ от 8 августа 1995 г. № 493-р) или выписка из приказа Министерства экономики (согласно пункту 5 постановления Кабинета Министров Украины от 03.03.2022 № 194).

Во время войны в Украине определен список мужчин, которым разрешен выезд за границу. Среди них есть категории лиц, которые могут выезжать с целью обучения, работы, лечения, в служебную командировку, для сопровождения детей или нуждающихся, поэтому такие мужчины должны предоставить документы, подтверждающие цель их выезда.

Не котролируют цель выезда следующих категорий мужчин:

лица, снятые с военного учета из-за инвалидности или на основании решения ВЛК о негодности или временно непригодных к службе ( при наличии подтверждающих документов);

при наличии подтверждающих документов); многодетных родителей ( трое и более детей);

трое и более детей); лица, самостоятельно воспитывающего несовершеннолетнего ребенка ( при наличии подтверждающих документов о рождении ребенка, смерти матери или ее лишении родительских прав и т.п.);

при наличии подтверждающих документов о рождении ребенка, смерти матери или ее лишении родительских прав и т.п.); мужчины, постоянно проживающие за границей ( имеют вид на постоянное проживание).

Для того чтобы выехать за границу, каждая из категорий лиц должна предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Напомним, ранее НВ рассказывал, могут ли запретить выезжать за границу женщинам, которые станут на военный учет. С 1 октября эта процедура станет обязательной для представительниц многих профессий и специальностей. Также мы говорили, кто из женщин сможет получить отсрочку от мобилизации.

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