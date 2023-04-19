Объяснение юриста. Могут ли вручить повестку на границе мужчинам, ожидающим выезда из Украины
Выезд мужчин за границу — Можно ли вручать повестки на границе перед пересечением границы Украины (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)
В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 20 мая 2023 года, повестки могут выдавать всем мужчинам от 18 до 60 лет в любом месте. Юрист объяснил, можно ли повестку вручать на границе перед выездом из Украины.
В Украине военное положение продолжается с 24 февраля 2022 года. Во время правового режима военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, кроме случаев указанных в Постановлении КМУ №57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.
Однако повестки уполномоченные лица выдают всем военнообязанным мужчинам адресно и в любом публичном месте. Повестку нельзя обжаловать, и все обязаны следовать за ними в территориальные центры комплектования по месту учета.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Тараса Никифорчука, сотрудники пограничной службы не имеют полномочий вручать повестки.
«Получить повестку можно где угодно, но не на границе», ― отмечает Никифорчук.
Кто может вручать повестки в Украине
Законодательством не установлено место, где могут вручить повестку. В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытии на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных территориальных центров комплектования.
Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;
- представители учебных заведений;
- должностные лица районного (городского) ТЦК
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.
Когда могут вручать повестку на границе и задерживать
Адвокат утверждает, что исключением могут быть те случаи, когда человек пересек границу незаконно. Тогда сотрудники пограничной службы составляют протокол и передают его в суд. В этом случае судья выносит определение, согласно которому человеку грозит штраф от 3,4 тысяч гривен, но уголовной ответственности за это не может быть.
По словам адвоката, в последнее время пограничники начали вызывать полицию, которая может доставить незаконно пересекшего границу мужчину в ТЦК. Но такая схема применяется только к правонарушителям.
«Они берут человека, незаконно задерживают и доставляют в ТЦК. А там уже с человеком начинают работать, чтобы военнообязанный согласился на медкомиссию», – рассказал адвокат.
Кому запрещен а кому разрешен выезд за границу
Пересечение границы во время военного положения запрещено военнообязанным мужчинам и военнослужащим, а также осужденным и лицам, отбывшим наказание за тяжкое преступление (хотя последние исключаются также из военного учета).
Мужчины от 18 до 60 лет могут пересекать границу, если у них есть основания указанные в Постановлении КМУ №57, подтвержденные соответствующими документами, предусмотренными законом:
- По состоянию здоровья;
- По семейному положению;
- По профессии;
- Волонтеры;
- Госслужащие для командировки;
Военные могут пересекать границу для лечения за границей в случае получения ранения и, если у них есть все соответствующие документы, предусмотренные законом.
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