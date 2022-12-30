Во время войны. Кто из забронированных работников может получить разрешение на выезд за границу 30 декабря, 10:49 Выезд за границу военнообязанных — что будет с забронированными работниками (Фото:Pixabay.com)

Забронированным военнообязанным могут разрешить выезд за границу во время войны. Рассказываем, что уже известно о том, кто получит разрешение на выезд и какова будет процедура.

Минэкономики подготовило проект постановления, детализирующий критерии и порядок организации бронирования, также он предусматривает выезд забронированных украинцев за границу. Проект пока на согласовании правительства и вопрос решают Генштаб и Минобороны, сообщила министер экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes.

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Электронная система бронирования

Теперь єВідрядження теряет смысл, и как только будут согласованы все моменты закона, вообще будет не нужно. По новому законопроекту, выезд за границу получают люди, которым реально нужно решить вопросы, важные для хозяйства.

«У нас не стоит задача позволить выезжать всем, наша задача — помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.», — уточнила Свириденко.

Кроме того, Минэкономики, Министерство цифровой информации и Генштаб ВСУ скоординировали действия, чтобы перевести бронирование в электронный облик, что упростит весь процесс.

Какие забронированные работники получат право на выезд за границу

Верховная Рада 4 ноября приняла Закон 7687, регулирующий организацию процесса бронирования. Поэтому право на выезд могут получить работники с соответствующим разрешением, которые работают:

на предприятиях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

на предприятиях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для нужд ВСУ и других военных формирований;

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи.

Свириденко объяснила, что уже забронированные работники могут перейти на новый формат по истечении их срока бронирования. Все действующие приказы действуют весь период приказа.

Пока точно не указывалось, как получить разрешение на выезд забронированному работнику и какие для этого нужны документы.