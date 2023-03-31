Незаконный выезд за границу. Смогут ли мужчины получить статус беженца или защиту за границей с 1 апреля 31 марта, 13:41 Выезд за границу мужчин — что будет с теми, кто незаконно покинул Украину во время военного положения (Фото:IvanSemenovich/depositphotos)

В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, им запрещен выезд за границу, кроме исключений, предусмотренных законом. Рассказываем, какие действия могут применить местные власти к тем, кто незаконно уехал из Украины.

Во время правового статуса военного положения выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет запрещен. Также, право на выезд не имеют женщины-военнослужащие и женщины-госслужащие. Правила пересечения границы во время военного положения регулирует Постановление № 57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, которое определяет, кто может уезжать из страны.

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Украина договорилась о возвращении домой мужчин от 18 до 60 лет, незаконно покинувших страну после введения запрета. Как пояснил в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, такие правила действуют уже некоторое время, и продолжают действовать с 1 апреля 2023 года.

Он пояснил, что лиц, продолжающих пересекать границу незаконно, уже ждут в странах, которые сотрудничают с Украиной. Этих уклонистов и беглецов, незаконно пересекающих границу, возвращают обратно в Украину и они не могут получить статус беженца или статус защиты для украинцев за границей. В первую очередь ― из-за отсутствия оснований для этого.

«Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для получения такого статуса у них нет», — объясняет пограничник.

Андрей Демченко посоветовал уклонистам не надеяться на незаконный выезд за границу во время военного положения.

Кто имеет право на выезд за границу среди мужчин

Во время военного положения законом не запрещено пересекать границу Украины следующим четырем категориям мужчин:

мужчины до 18 лет и от 60 лет;

лица, исключенные с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с соответствующими документами из ТЦК;

мужчины граждане Украины, постоянно проживающие на территории другого государства, если они состоят на консульском учете при наличии соответствующих отметок в паспорте;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, имеющие документ о родственных связях с погибшим, документ, подтверждающий информацию о факте ее гибели или пропаже без вести.