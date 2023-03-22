Выезд мужчин за границу. Три категории могут выезжать с разрешения местных военных администраций 22 марта, 13:09 Выезд мужчин за границу 2023 — На сколько дается разрешение на выезд по системе Шлях (Фото:dpsu.gov.ua)

Во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено уезжать за границу. Однако законом предусмотрено несколько исключений, кому из военнообязанных или военных можно уехать из страны.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, и запрет на выезд мужчинам от 18 до 60 лет военнообязанным и военным. Пересекать границу Украины можно по Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, а на официальном сайте Государственной пограничной службы есть уточнение для некоторых категорий граждан по поводу их прав и документов. В частности, мужчины могут получить разрешение на выезд через систему Шлях.

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Система Шлях, которая позволяет водителям, подлежащим призыву, пересекать границу, заработала в Украине 17 марта 2022 года.

В реестр системы Шлях, администратором которой является Укртрансбезопасность, вносятся данные о мужчинах, которым разрешено пересекать границу как водителям авто с медицинским или гуманитарным грузом. Как пишет РБК-Украина , осуществлять перевозку за границу по системе Шлях могут водители, работающие с учреждениями, организациями или воинскими частями, и доставляют медицинские средства или гуманитарные грузы.

Кто может выехать за границу через систему Шлях

Предусмотрены три категории водителей, которые вносятся в систему.

Водители, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;

Водители, перевозящие медицинские грузы;

Водители, которые везут гуманитарную помощь автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Для пересечения границы требуется обоснование от организаций, учреждений, собирающих или передающих гуманитарную помощь, медикаменты, военных, правоохранительных органов, военных администраций, медицинских учреждений, подразделений ВСУ, НГУ или других формирований, нуждающихся в помощи.

Это обоснование должно содержаться в письмах любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Куда обращаться за разрешением и кто может подать заявление

Соответствующие обращения подаются в Мининфраструктуру или областные военные администрации, после чего данные водителей внесут в систему и будут согласовывать в Госпогранслужбе.

Для получения такого разрешения необходимо обратиться с письмом в соответствующую областную военную администрацию по электронному адресу.

Право обращения имеют любые из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений:

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители или получатели гуманитарной помощи (по предоставлению районной военной администрации).

Решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов Киевская областная государственная администрация принимает при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Получение разрешения на выезд - алгоритм действий

По результатам обработки обращений соответствующая областная государственная администрация принимает решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов, вносит сведения в информационную систему Шлях, а также направляет письмо Государственной пограничной службе Украины.

Она, в свою очередь, принимает решение о пропуске водителя за пределы границы Украины на основании выписки из распоряжения соответствующей ОВА о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличии соответствующих сведений в информационной системе Шлях, администратором которой является Укртрансбезопасность.

Сколько действует разрешение на выезд через систему?

Разрешение на пребывание за границей по системе Шлях предоставляется не более чем на 30 дней. Если человек совершает поездки более 30 дней, он снова получает разрешение, совершая те же шаги.