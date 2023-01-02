Во время общей мобилизации 2023 года. Кто из мужчин имеет право выезжать из Украины 2 января, 16:43 Выезд мужчин за границу 2023 — кто может выезжать во время военного положения (Фото:ГНСУ)

В 2022 году военно-политическое руководство Украины расширило перечень мужчин, имеющих право на выезд за границу во время ограничений военного положения.

В Украине правила пересечения границы во время военного положения регламентируют Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

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С 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Все мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы, а также не могут уехать из Украины. Однако законодательством предусмотрено право для мужчин на выезд за границу на нескольких основаниях.

Кто имеет право на выезд за границу

Таким образом, пересекать границу Украины разрешено мужчинам, не получившим запрет. Это:

мужчины до 18 лет и от 60 лет;

мужчины, постоянно проживающие на территории другого государства при наличии соответствующих отметок в паспорте;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право на выезд за границу:

По состоянию здоровья

Лица с инвалидностью;

Лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета по решению ВЛК и имеют соответствующие документы, удостоверяющие это;

лица из составных сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, для лечения с предъявлением соответствующих документов.

По семейному положению

Родители:

при наличии троих и более несовершеннолетних детей;

если самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот; если воспитывают детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

родители двух детей младше 18 лет, сопровождающие беременную жену.

Муж:

если родственники нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и заботится об этом члене семьи;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд необходимы документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.



По профессии

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

научные и научно педагогические работники при наличии военно-учетных документов с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающих цель выезда;

студенты, которые учатся за границей и имеют документы, подтверждающие факт принятия в вузы за границей, и факт оплаты обучения. водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

политики и депутаты, если имеют соответствующее разрешение на основе оснований для поездки;

Студенты, аспиранты, ассистенты и докторанты не имеют права на выезд за границу, но получают отсрочку от мобилизации во время военного положения.