Во время общей мобилизации 2023 года. Кто из мужчин имеет право выезжать из Украины

2 января, 16:43
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Выезд мужчин за границу 2023 — кто может выезжать во время военного положения (Фото:ГНСУ)

Выезд мужчин за границу 2023 — кто может выезжать во время военного положения (Фото:ГНСУ)

В 2022 году военно-политическое руководство Украины расширило перечень мужчин, имеющих право на выезд за границу во время ограничений военного положения.

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В Украине правила пересечения границы во время военного положения регламентируют Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

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С 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Все мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы, а также не могут уехать из Украины. Однако законодательством предусмотрено право для мужчин на выезд за границу на нескольких основаниях.

Кто имеет право на выезд за границу

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Таким образом, пересекать границу Украины разрешено мужчинам, не получившим запрет. Это:

  • мужчины до 18 лет и от 60 лет;
  • мужчины, постоянно проживающие на территории другого государства при наличии соответствующих отметок в паспорте;
  • мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют право на выезд за границу:

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По состоянию здоровья

  • Лица с инвалидностью;

  • Лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты с военного учета по решению ВЛК и имеют соответствующие документы, удостоверяющие это;

  • лица из составных сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, для лечения с предъявлением соответствующих документов.

По семейному положению

Родители:

  • при наличии троих и более несовершеннолетних детей;
  • если самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;
  • опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот; если воспитывают детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;
  • родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
  • родители двух детей младше 18 лет, сопровождающие беременную жену.

Муж:

  • если родственники нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и заботится об этом члене семьи;
  • если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд необходимы документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.
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По профессии

  • члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
  • работники железнодорожного транспорта;
  • авиационный персонал в командировку или на обучение;
  • научные и научно педагогические работники при наличии военно-учетных документов с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающих цель выезда;
  • студенты, которые учатся за границей и имеют документы, подтверждающие факт принятия в вузы за границей, и факт оплаты обучения. водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
  • водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
  • деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
  • спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
  • политики и депутаты, если имеют соответствующее разрешение на основе оснований для поездки;
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Студенты, аспиранты, ассистенты и докторанты не имеют права на выезд за границу, но получают отсрочку от мобилизации во время военного положения.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Военное положение Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Выезд за границу Война России против Украины

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