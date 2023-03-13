Три обязательных условия. Как украинские водители и волонтеры могут выехать за границу во время войны 13 марта, 10:38 Выезд мужчин за границу 2023 — какие разрешения нужны волонтерам и водителям для пересечения границы (Фото:dpsu.gov.ua)

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается военное положение и мобилизация, а мужчинам от 18 до 60 раз запрещено покидать страну. Рассказываем, как мужчины-водители и волонтеры могут уехать за границу во время военного положения.

В Украине военнообязанным мужчинам запрещен выезд за границу. Военнообязанными числятся все мужчины от 18 до 60 лет. Особенности выезда для некоторых лиц предусмотрены законом, однако из-за коррупции пограничники и таможенники соблюдают жесткие правила для выезда мужчин из страны.

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По Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации часть мужчин имеет право на отсрочку от службы, однако пересечение границы регулирует Постановление КМУ о правилах пересечения государственной границы гражданами Украины. Пограничники объяснили , как волонтерам и мужчинам-водителям можно пересекать границу во время военного положения.

В случае введения в Украине военного положения пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также населения Украины, через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при наличии:

соответствующих решений о выезде за пределы Украины;

выполнение правил пересечения государственной границы Украины;

информации о гражданине в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность «Шлях».

Решение о выезде за пределы Украины водителей и волонтеров из этих категорий принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Мининфраструктуры или областные, Киевская городская военные администрации присылают в администрацию Госпогранслужбы решение о выезде за пределы Украины лиц для учета при их выезде за пределы Украины.

Граждане Украины и водители, получившие разрешения и необходимые документы, могут выезжать за границу сроком 30 календарных дней со дня первого пересечения границы.

Нарушение правил пересечения границы

В случае превышения сроков пребывания граждан за границей и/или изменения целей выезда за границу, установленных в разрешении, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений.

Водителям и волонтерам могут отказать в пересечении границы, если цель поездки не подтвердится.