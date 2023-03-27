Из-за всеобщей мобилизации. Одну категорию мужчин вернут в Украину во время военного положения 27 марта, 19:42 Мобилизация 2023: выезд мужчин за границу — кого будут возвращать в Украину (Фото:Inpoland_/Twitter)

Соседние государства сотрудничают с Украиной в вопросе возвращения назад мужчин, пересекавших границу Украины незаконно. В Госпогранслужбе пояснили, какие мероприятия проводятся.

Страны, в которые незаконно выехали военнообязанные украинские мужчины, не предоставляют им статус беженца и возвращают их обратно в Украину.

Как пояснил в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, мужчин-уклонистов, незаконно пытающихся пересечь границу во время военного положения, будут возвращать в Украину

Видео дня

Во время военного положения в Украине действуют ограничения по выезду за границу. В частности, все военнообязанные мужчины не вправе покидать страну за исключением условий, указанных в законодательстве.

Однако Демченко подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года значительно увеличилось количество граждан, пытающихся незаконно пересечь границу.

Некоторым удается пересечь границу незаконно, однако он пояснил, что таких лиц уже ждут в странах, которые сотрудничают с Украиной.

Уклонистов и беглецов возвращают обратно в Украину, и они не могут получить статус беженца или защиту в других странах.

«Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для получения такого статуса у них нет», — объясняет пограничник.

Таким образом, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не получившие в Украине разрешение на выезд за границу, не получают защиты в странах, которые принимают украинцев, а также не могут получить статус беженцев, поскольку нет оснований для его предоставления.

Спикер Госпогранслужбы советует уклонистам не надеяться на свои попытки незаконного пересечения границы Украины во время военного положения.

Кто может выезжать из Украины во время военного положения

Во время военного положения законом не запрещено пересекать границу Украины следующим четырем категориям мужчин и женщин:

женщины, не являющиеся госслужащими и не являющиеся военнослужащими;

мужчины до 18 лет и от 60 лет;

лица, исключенные из военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с соответствующими документами из ТЦК;

мужчины граждане Украины, постоянно проживающие на территории другого государства, если они состоят на консульском учете при наличии соответствующих отметок в паспорте;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, имеющие документ о родственных связях с погибшим, документ, подтверждающий информацию о факте ее гибели или пропаже без вести.