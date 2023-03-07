За побег будут штрафы. По каким правилам мужчинам хотят разрешить выезд за границу во время военного положения 7 марта, 12:31 Мобилизация: кому могут разрешить выезд за границу во время военного положения (Фото:dpsu.gov.ua)

По закону Украины во время особого (военного) состояния военнообязанным мужчинам запрещен выезд за границу. В течение 2022 депутаты внесли изменения в законы, расширив список тех, кто может выезжать, но окончательное решение все равно за Пограничной службой.

В Украине во время военного положения студентам, которые учатся в иностранных вузах, был разрешен выезд за границу, однако с лета 2022 года пограничникам запретили давать разрешение нв выезд студентам, хотя у них есть официальная отсрочка от мобилизации.

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Депутаты подали в Верховную раду два законопроекта, регулирующих правила пересечения границы мужчинами, не подлежащими призыву, а также меры наказания за невозвращение таких лиц вовремя. Законопроекты №9075 и №9074 вносят поправки в Закон О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины.

В пояснительной записке депутаты подчеркнули, что запрет на выезд из Украины всем мужчинам от 18 до 60 лет добавляет излишних социальных напряжений внутри страны, поэтому стоит пересмотреть правила пересечения границы во время войны для некоторых категорий.

«Некоторыми противоречивыми решениями КМУ и соответствующими действиями других властных органов была ограничена возможность выезжать за границу гражданам мужского пола (что противоречит по меньшей мере статье 24 Конституции Украины, права и свободы из которой нельзя нарушать даже в условиях военного положения), повлекло за собой существенный «лишний» рост социального напряжения», ― пишут в пояснительной записке к законопроекту 9075.

В частности, авторы подчеркивают, что студенты, которые не подлежат мобилизации в Украине, все равно не имеют права на выезд за границу, в то время как известны случаи о выезде отдельных лиц по особому ходатайству.

Поэтому для студентов предлагают сделать исключение и предоставить право на выезд из Украины при возвращении в Украину.

Выезд за границу студентов

Разрешение выезжать за границу должно затронуть студентов иностранных вузов – для обучения, а также других мужчин, не подлежащих мобилизации в особый период.

Депутаты предлагают предоставить разрешение для выезда за границу на основе одного из следующих документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа.

Отдельно право гражданину Украины на въезд в Украину дает удостоверение личности на возвращение в Украину.

Военнообязанные граждане Украины должны предоставить письменное разрешение от ТЦК, СБУ, службы внешней разведки (где они стоят на учете), а также письменное обязательство вернуться не позднее 30 дней после выезда за границу.

Граждане Украины, военнообязанные, но не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, должны предоставить:

Письменное разрешение (согласование) на временный выезд за границу от ТЦК или организаций, где состоят на учете, или нотариально заверенная обязанность вернуться в Украину (не позднее истечения срока, на который они не подлежат мобилизации во время действия военного времени в соответствии с нормами действующего законодательства, если отсрочка от мобилизации предусмотрена на ограниченный период).

Выезд за границу спортсменов

Авторы законопроекта 9074 предлагают выпускать спортсменов а границу на международные соревнования при условии предоставления разрешения от профильного министерства или письмо-подтверждения от национальной федерации по виду спорта по выезду на международное спортивное мероприятие.

Оба законопроекта позволяют также расширять список категорий граждан, которым разрешается выезд по этому принципу.

Выезд мужчин за границу - когда можно возвращаться

Законопроект предусматривает даже задержку для возвращения в Украину. К уважительным причинам возвращения в Украину позже разрешенного срока входит:

запрет на выезд из страны пребывания;

стихийные бедствия, крушения, аварии;

нахождение на стационарном лечении;

выполнение задач в интересах Украины;

другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Наказание за побег из Украины во время военного положения

Законопроекты предлагают либеральные условия на выезд и предусматривают задержку возвращения в Украину по уважительным причинам, однако они также предлагают наказание за невозвращение военнообязанных мужчин до истечения срока отсрочки или указанного периода, на который давалась отсрочка.

Мужчины, не вернувшиеся в Украину в течение предусмотренного в статье срока за 30 дней до окончания отсрочки, или в течение семи дней после завершения спортивного или концертного мероприятия, для участия в котором выезжали за границу, несут ответственность за это в соответствии с действующим законодательством или платят штраф на счет специального фонда для поддержки ВСУ в размере прожиточного минимума для трудоспособных граждан за каждую неделю после окончания сроков возврата во время военного положения.