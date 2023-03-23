5 категорий. Кому из мужчин разрешен выезд за границу во время военного положения 23 марта, 18:26 Выезд мужчин за кодон: Кто имеет право пересекать границу и законный ли запрет в Украине (Фото:ЛБ)

В Украине с 24 февраля продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу, они считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными.

Во время военного положения в Украине действует запрет на выезд мужчин за границу. Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 20 мая 2023 года, мужчинам от 18 до 60 лет выдают повестки во всех публичных местах и на улицах.

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Запрет на выезд за границу должен быть подкреплен соответствующими нормативными актами кроме Постановления № 57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Кто из мужчин имеет право на выезд за границу и законный ли запрет на военнообязанных, рассказал 24 канала юрист Владислав Юрчак.

Законный ли запрет на выезд мужчин из Украины

По статьям 33 и 64 Конституции Украины право гражданина свободно покидать территорию Украины может быть ограничено только законом Украины, а в условиях военного положения согласно статьям 1, 2, 6, 8 Закона Украины О правовом режиме военного положения – указом Президента Украины о введении военного положения, утвержденным Верховной Радой Украины

Однако, несмотря на устоявшееся убеждение в том, что источником действующего ограничения является Указ Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022. такую возможность на будущее, воспроизводя дословно соответствующие положения Конституции Украины.

«С точки зрения законности, следует отметить, что тот способ, которым соответствующее ограничение действует по состоянию на сегодняшний день, является незаконным. Об этом, в частности, сообщало и НАПК, которое осенью подготовило отчет по результатам исследования Коррупционные схемы и риски при выезде из Украины в условиях военного положения», ― подчеркнул он.

Тем не менее, украинские власти ставят вопрос о выживании украинской нации и Украины как государства.

Действующие ограничения были установлены сначала на уровне писем администрации Госпогранслужбы, а впоследствии – на уровне постановления КМУ, что свидетельствует об их неконституционности как таковой.

«С точки зрения легитимной цели ограничения следует отметить, что оно оправдано необходимостью формирования мобилизационного резерва для обеспечения отпора угрозы со стороны России. Следовательно, именно ограничение выезда за границу во время действия правового режима военного положения является законным механизмом, однако его реализация предусматривает необходимость принятия соответствующих нормативно-правовых актов, так и не принятых до сих пор», ― подчеркнул юрист.

Кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения

«У мужчины, который планирует выехать за границу во время войны, должны быть для этого важные основания, а также должным образом оформленные документы. К нему не должно быть вопросов ни у чиновников, ни у территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), к которым он приписан», – рассказал Владислав Юрчак.

Постановление № 57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины имеет список тех, кому разрешен выезд за границу во время военного положения и условия для этого. Сейчас за границу могут уезжать:

дети и мужчины до 18 лет и мужчины от 60 лет;

мужчины с инвалидностью I-III группы;

лица, исключенные из военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;

граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Кроме того, по решению Госпогранслужбы могут выехать лица, упомянутые в Правилах, а также все женщины, не являющиеся военнослужащими и госслужащими.

Однако мужчины, снятые с военного учета, могут не уехать. Ранее юристы объяснили, могут ли восстановить на учете снятых и исключенных из военного учета мужчин.