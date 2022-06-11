«Защита суверенитета — дело всего народа». Зеленский ответил на петицию об отмене запрета на выезд мужчин из Украины

11 июня, 10:26
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отменить запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет, отметив, что защита Украины — дело всего народа. Однако предложения по петиции должно рассмотреть правительство.

Об этом говорится на сайте президента.

В мае там зарегистрировали петицию с призывом «отменить запрет на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев». Она набрала более 27 тысяч подписей.

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«Как президент […] отмечаю, что согласно статье 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства — дело всего украинского народа», — ответил Зеленский.

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Также он напомнил о статье 65 Конституции, согласно которой защита отечества, независимости и территориальной целостности Украины – обязанность граждан, а право свободно покидать ее территорию может ограничивать статья 64 в условиях военного положения.

Отвечая на вопрос, касающийся приоритета призыва добровольцев, Зеленский подчеркнул: руководство мобилизацией (в том числе определение ее порядка) осуществляет Кабмин. Он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "комплексно проработать" предложения по петиции, обратив особое внимание на:

  • соблюдение конституционных прав людей;
  • предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в частности, среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
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22 мая Зеленский заявил, что не понимает, кому действительно адресована петиция с призывом разрешить мужчинам призывного возраста уезжать из страны, когда на востоке Украины погибает от 50 до 100 человек в день.

Премьер Денис Шмыгаль считает, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Владимир Зеленский Петиция Выезд за границу Война России против Украины

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