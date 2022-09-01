С сегодняшнего дня предприниматели получили право выезжать за границу в командировки: какие условия 1 сентября, 07:50 Бизнес-сообщество добивалось урегулирования вопроса с заграничными командировками с апреля (Фото:Wlad_Mus / Depositphotos)

С 1 сентября разрешение на выезд за границу в короткие командировки предоставлено украинским предпринимателям и представителям бизнеса, которые планируют рабочие поездки.

С 1 сентября в Украине начинает работать услуга єВідрядження, которая по решению правительства дает возможность военнообязанным украинцам (в том числе мужчинам призывного возраста) выезжать из Украины на 7 дней в рабочие командировки, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен. До сих пор право на такие командировки имели лишь госслужащие, теперь его предоставят и бизнесу.



Видео дня

Пока что услуга будет действовать в экспериментальном формате, для этого на портале Дія с 1 сентября запускается раздел єВідрядження.

Воспользоваться такой услугой смогут ФОПы и юридические лица частной формы собственности. Для этого они должны отвечать следующим требованиям:



подали налоговую отчетность;

не имеют задолженности выплат единого взноса на государственное социальное страхование;

средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тысяч гривен;

внесли гарантированный платеж в 200 тысяч гривен

количество застрахованных лиц в компании за последний месяц отчетного квартала должно быть не менее 10 человек.

Выехать в такую командировку за границу можно будет не более чем на 7 дней. Получить разрешение на выезд одновременно смогут не более 10% количества застрахованных лиц, однако при этом не более 10 человек из компании одновременно.

«Предприниматель будет вносить 200 тыс. грн залога на собственный эскроу-счет в Ощадбанке. Эти деньги ему вернут после того, как находящийся в командировке человек вернется в Украину. В случае нарушения условий командировки залог перечислят на нужды Министерства обороны, предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а действующие будут отменены», — пояснила министр экономики Юлия Свириденко.



Разъяснения обнародовал и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «С 1 сентября оформить разрешение на выезд за границу можно будет на портале Дія в несколько кликов», — заверил он.

Член Комитета по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа в эфире телемарафона также пояснил, что фиксировать возвращение человека, выехавшего из Украины по программе єВідрядження, будут работники Государственной пограничной службы Украины.

«Я думаю, что это будет фиксироваться непосредственно пограничниками, которые должны внести соответствующую отметку в базу данных о том, что человек уехал за границу, а затем вернулся. Я думаю, будет введен какой-то механизм автоматической фиксации, что человек не вернулся в Украину в срок, в который должен это сделать», — пояснил он.

Во время военного положения военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.