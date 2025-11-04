Польские пограничники опровергли данные СМИ о выезде 100 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет

В пограничной службе Польши опровергли заявление СМИ о выезде 100 тысяч мужчин из Украины в возрасте от 18 до 22 лет (Фото: Максим Козицкий/Facebook)

Пограничная служба Польши заявила, что информация о якобы 100 тысячах украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые покинули страну, является неточной . Об этом сообщает BBC со ссылкой на польских пограничников во вторник, 4 ноября.

Как уточнили в ведомстве, приведенные цифры касаются только количества пересечений границы, а не уникальных лиц. То есть один и тот же человек мог пересечь границу несколько раз.

«Данные, обнародованные The Telegraph, отражают только количество проверок граждан Украины мужского пола в возрасте 18−22 лет, которые въезжали в Польшу в сентябре и октябре. Они не учитывают выездов из Польши, а также касаются всей внешней границы — с Украиной, Беларусью, Россией, а также воздушных и морских пунктов пропуска», — отметили в польской пограничной службе.

По их данным, с 26 августа по 26 октября 2025 года пограничники осуществили более 98,5 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые въезжали в Польшу. В этот же период 45,3 тысячи мужчин этой же возрастной группы выехали из Польши через внешнюю границу.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что из Украины выехали около 100 тысяч мужчин призывного возраста, что вызвало широкий резонанс в СМИ. Польская пограничная служба подчеркнула, что эти данные были интерпретированы без учета контекста.

15 октября в МВД Германии сообщили, что количество украинцев, которые хотят получить временную защиту в Германии, резко возросло — примерно со 100 в неделю до тысячи — после того, как в Украине разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Согласно данным польских пограничников, с 28 августа по 28 сентября 2025 года в Польшу въехало более 56 тыс. граждан Украины в возрасте 18−22 лет, а выехало из Польши более 19,2 тыс.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев до 22 лет.