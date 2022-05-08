Эвакуационные коридоры в Запорожье будут сегодня работать исключительно на въезд, выезд из города временно ограничен
Семья эвакуировалась в Запорожье (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Эвакуационные коридоры в направлении Запорожья 8 мая будут открыты исключительно на въезд в областной центр в связи с напряженной ситуацией относительно безопасности.
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Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Отмечается, что выезд из города временно ограничен.
«Сейчас главная задача переместить большое количество машин в Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток. Просим отнестись с пониманием» , — говорится в сообщении.
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