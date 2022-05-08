Эвакуационные коридоры в Запорожье будут сегодня работать исключительно на въезд, выезд из города временно ограничен 8 мая, 08:55 Цей матеріал також доступний українською Семья эвакуировалась в Запорожье (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Эвакуационные коридоры в направлении Запорожья 8 мая будут открыты исключительно на въезд в областной центр в связи с напряженной ситуацией относительно безопасности.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Отмечается, что выезд из города временно ограничен.



«Сейчас главная задача переместить большое количество машин в Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток. Просим отнестись с пониманием» , — говорится в сообщении.

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