Эвакуационные коридоры в Запорожье будут сегодня работать исключительно на въезд, выезд из города временно ограничен

8 мая, 08:55
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Семья эвакуировалась в Запорожье (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Семья эвакуировалась в Запорожье (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Эвакуационные коридоры в направлении Запорожья 8 мая будут открыты исключительно на въезд в областной центр в связи с напряженной ситуацией относительно безопасности.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Отмечается, что выезд из города временно ограничен.

«Сейчас главная задача переместить большое количество машин в Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток. Просим отнестись с пониманием» , — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Эвакуация Запорожье Война России против Украины

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