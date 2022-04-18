Возможность пересечения границы по внутреннему паспорту продлили — Госпогранслужба

18 апреля, 23:43
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Возможность пересечения границы по внутреннему паспорту продлили (Фото:НВ)

Возможность пересечения границы по внутреннему паспорту продлили (Фото:НВ)

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Украинцы смогут дальше пересекать границу по внутренним паспортам, сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

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В ГПСУ уточнили, что это касается всех граждан, вне зависимости от областей, из которых они едут. Решение приняли с учетом того, что во время военного положения украинцы не могут быстро оформить загранпаспорт.

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«Именно из-за гуманитарных обстоятельств и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины в том числе и по внутреннему паспортному документу», — сообщили пограничники.

Дети до 16 лет могут выехать из Украины при наличии украинского паспорта или свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта).

При этом в ГПСУ предупредили, что в некоторых случаях за границей может понадобиться загранпаспорт — по законодательству стран, где планируют находиться украинцы, или во время поездок между разными странами. Гражданам советуют по возможности оформить загранпаспорт до пересечения границы.

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Ранее 18 апреля в ГПСУ заявили, что для пересечения государственной границы украинцы снова должны иметь при себе загранпаспорт, который также позволяет беженцам легализоваться в странах Европы.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Госпогранслужба Украины Загранпаспорт Война России против Украины

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