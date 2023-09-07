Для женщин, стоящих на воинском учете, ограничат выезд из Украины — Вениславский 7 сентября, 14:51 Вениславский заявил, что для женщин на воинском учете ограничат выезд из Украины (Фото:www.facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Украине женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года, они приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина.

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Депутат напомнил, что в 2022 году Рада внесла изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, и предусмотрела, что на обязательный воинский учет должны быть поставлены женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Вениславский заявил, что во исполнение этого закона Кабмин издал постановление о порядке воинского учета. А Министерство обороны издало приказ о воинском учете женщин. Согласно этому приказу, предусмотрено, что с 1 октября женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на воинский учет.

«Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных», — сказал он.

Нардеп объяснил, что если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд — тогда да, они смогут поехать, но если нет — тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда.

Вениславский добавил, что все остальные женщины, которые имеют военно-учетные специальности, родственные с военным делом, с этой же даты могут стать на учет добровольно.

«Расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, на данный момент не планируется», — сказал он.

7 октября 2022 года Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет.

В принятом законе говорится, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, берутся на воинский учет военнообязанных по их собственному желанию.

При этом они должны быть пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту.

В принятом законе также осталась норма об обязательном воинском учете для медицинских сотрудников.

В Минобороны также объясняли, что сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. В то же время, в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.