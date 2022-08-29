В ГПСУ назвали условия выезда из Украины мужчин, живущих за границей

29 августа, 19:04
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Для выезда военнообязанных из Украины в паспорте должна быть отметка, подтверждающая постоянное проживание за границей (Фото:НВ)

Для выезда военнообязанных из Украины в паспорте должна быть отметка, подтверждающая постоянное проживание за границей (Фото:НВ)

В Госпогранслужбе напомнили условия выезда из Украины мужчин, которые постоянно живут за границей.

В сообщении ГПСУ в Facebook в понедельник, 29 августа, сказано, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно живущие за границей, могут выехать из Украины, если у них есть соответствующие отметки в паспорте (согласно ст. 4 закона О порядке выезда из Украины и въезда граждан Украины):

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  • отметка миграционной службы Постоянное проживание в …/печать Оформлен выезд на постоянное проживание с названием страны и датой;
  • отметка украинского дипломатического учреждения Постоянное проживание …/Принят на консульский учет или справка о пребывании на консульском учете.
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Во время военного положения в Украине мужчинам 18—60 лет запрещено выезжать за границу, но существует ряд исключений, если на пересечение есть законные основания. НВ публиковал список, кому из мужчин разрешено пересекать границу во время войны.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военное положение Военнообязанные Госпогранслужба Украины Выезд за границу Война России против Украины

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