Минкульт подготовил изменения в порядок выезда артистов за границу
Александр Ткаченко (Фото:Наталья Кравчук / NV)
Министерство культуры и информполитики подготовило изменения в порядок выезда артистов, журналистов и культурных деятелей за границу. Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в эфире телемарафона во вторник, 14 марта.
По словам министра, желающие выехать из Украины должны будут предоставить:
- подтверждение, что в их организациях проводят воинский учет;
- контракты, где сказано, для чего они едут;
- отчеты по итогам поездки;
Выезд могут разрешить не более чем на 60 дней.
Ранее украинский стендапер, комик Андрей Щегель заявил, что получил разрешение на выезд за границу, уехал в Турцию и не собирается возвращаться в Украину, потому что хочет «пожить в комфортной психологической обстановке». После скандала он извинился за свои слова и сказал, что их вырвали из контекста.
Также стало известно, что украинский режиссер Тарас Голубков получил разрешение на временный выезд за границу для съемок фильма о войне России против Украины, но вместо Европы сбежал в Москву.
Представители Украины на Евровидении 2023 Tvorchi заявили, что из-за артистов, которые выехали и не вернулись в Украину, под вопросом их выступление в Найроби по приглашению USAID и участие в промо-мероприятиях перед Евровидением.