Минкульт подготовил изменения в порядок выезда артистов за границу 14 марта, 22:39 Александр Ткаченко (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Министерство культуры и информполитики подготовило изменения в порядок выезда артистов, журналистов и культурных деятелей за границу. Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в эфире телемарафона во вторник, 14 марта.

По словам министра, желающие выехать из Украины должны будут предоставить:



подтверждение, что в их организациях проводят воинский учет;

контракты, где сказано, для чего они едут;

отчеты по итогам поездки;

Выезд могут разрешить не более чем на 60 дней.

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Ранее украинский стендапер, комик Андрей Щегель заявил, что получил разрешение на выезд за границу, уехал в Турцию и не собирается возвращаться в Украину, потому что хочет «пожить в комфортной психологической обстановке». После скандала он извинился за свои слова и сказал, что их вырвали из контекста.

Также стало известно, что украинский режиссер Тарас Голубков получил разрешение на временный выезд за границу для съемок фильма о войне России против Украины, но вместо Европы сбежал в Москву.

Представители Украины на Евровидении 2023 Tvorchi заявили, что из-за артистов, которые выехали и не вернулись в Украину, под вопросом их выступление в Найроби по приглашению USAID и участие в промо-мероприятиях перед Евровидением.