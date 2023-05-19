Возвращение на родину. Перед выездом из Польши в Украину есть несколько вещей, которые стоит знать и сделать 19 мая, 16:41 Перед выездом из Польши в Украину есть несколько вещей, которые стоит знать и сделать (Фото:Ivanov/depositphotos)

Во время войны в Украине, многие украинские беженцы вынуждены были искать убежища в Польше. Сейчас многие из них выражают желание вернуться домой и попытаться наладить свою жизнь на родине. Однако важно сделать это в соответствии с законодательством Польши, соблюдая необходимые процедуры и правила.

Планируя возвращение в Украину, необходимо подходить к этому процессу со всей ответственностью. Для того, чтобы избежать проблем в будущем, важно выполнить все обязательства перед польскими учреждениями и должным образом подготовить необходимые документы для выезда. Главное, что надо сделать перед долгосрочным выездом из Польши:

отказаться от финансовой помощи ZUS;

закрыть счет в польском банке;

оформить украинские документы для пересечения польско-украинской границы.

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Социальные выплаты от ZUS

В рамках помощи украинским беженцам Польша предоставляет доступ к различным страховым и финансовым программам для граждан Украины. Однако, следует знать, что такие льготы, прежде всего, касаются платежей, осуществляемых Заведением социального страхования Польши (ZUS). Важно осознавать, что на эти льготы имеют право только те лица, которые находятся на территории Польской Республики. Поэтому, начиная со следующего месяца после выезда из Польши, мигранты теряют право на получение помощи, предоставляемой этим учреждением. Украинцы обязаны уведомить ZUS о своем выезде из страны на срок более 30 дней, если они получают или подали заявление в Польше на такие финансовые льготы:

Региональная пресс-секретарь ZUS предупреждает, что украинцы, которые не откажутся от получения платежей, будут обязаны вернуть неправомерно полученные средства с начислением процентов.

Не нужно сообщать ZUS, если вы выезжаете из Польши на срок менее 30 дней и планируете вернуться, а также если вы не подавали заявление на социальные платежи от этого учреждения и не получаете их.

Уведомить ZUS о выезде из Польши можно двумя способами:

Обратиться в отделение ZUS по месту жительства ( или в любое) и подать письменное бумажное заявление. Подать онлайн-заявление через платформу электронных услуг ( PUE) ZUS.

Закрытие счета в польском банке

Закрытие счета в банке не является обязательной процедурой, однако, если вы не планируете использовать банковские услуги в Польше, рекомендуется это сделать. Даже если вы не пользуетесь счетом, есть риск стать должником. Банк может начислять комиссию за обслуживание незакрытого счета. Условия договора с банком определяют, какие факторы могут послужить основанием для начисления платы за обслуживание счета, например, если на счету хранится сумма меньше установленной, вы прекратили пользоваться банковской картой или истек льготный срок обслуживания.

Банки в Польше, как правило, предлагают несколько способов закрытия счета. Кроме личного визита в банковское учреждение, часто есть возможность осуществить эту процедуру онлайн через личный кабинет. Некоторые банки также позволяют закрытие счета путем отправки заказного письма или осуществления телефонного звонка на горячую линию банка.

Какие документы нужны, чтобы вернуться в Украину

Многие украинцы, покидая свои дома в спешке, имели лишь те документы, которыми обладали на тот момент. Согласно постановлению КМУ О Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины, основным документом, подтверждающим право на въезд, является загранпаспорт. Но что делать, если срок действия вашего загранпаспорта заканчивается? Поскольку получить новый биометрический паспорт за рубежом невозможно (биометрические документы изготавливаются только в Украине), постановление КМУ от 28 февраля 2022 года, действие которого распространено на период военного положения, предлагает решение. Согласно ему, во время военного положения в зарубежных дипломатических учреждениях есть возможность продлить срок действия загранпаспорта на 5 лет. Кроме того, вы можете внести данные своего ребенка в паспорт родителей, если паспорт ребенка также закончился. С имеющимися действительными документами вы сможете возвращаться домой без проблем.

Граждане, которые выехали по внутреннему паспорту, ID-карте или даже без документов, так же должны обратиться в посольство Украины за рубежом перед возвращением. В дипломатических учреждениях они могут получить специальное Удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ подтверждает личность, ее гражданство Украины и позволяет въезжать в Украину. В течение военного положения консульский сбор за консульские услуги не взимается.